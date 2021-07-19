الحريري: تفادي الانهيار المريع كان ممكنا لولا أنانية البعض

قال زعيم تيار المستقبل اللبناني، المعتذر عن تشكيل الحكومة، سعد الحريري، إنه كان من الممكن وضع حد "للانهيار المريع" في لبنان، "لولا تعنت البعض وأنانيته".

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، قال سعد الحريري: "يهل علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، وكان بوسعنا أن نضع حدا لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته".

وتابع: "أتقدم للبنانيين عامة، والمسلمين خاصة، بأحر التهاني، سائلا المولى الكريم الفرج العاجل، وكل عام وأنتم جميعا بخير".

وكان الحريري قد اعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن رفض الرئيس ميشال عون التشكيلة الوزارية التي قدمها، وطالبه بإدخال "تعديلات جوهرية"، على حد قوله.