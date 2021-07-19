ولاية تكساس الأمريكية تسجل أول إصابة بـ جدرى القردة

جدة - نرمين السيد - قال المركز الأمريكى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن أحد المواطنين الذى سافر من نيجيريا إلى تكساس لديه حالة مؤكدة من جدرى القردة.

وأضاف أنه تم إدخال الشخص إلى المستشفى فى دالاس حيث يتطلع المسؤولون إلى الاتصال بأولئك الذين ربما يكونون على اتصال وثيق به أثناء الرحلات الجوية.

وبحسب المركز، فأن جدرى القردة مرض فيروسى نادر ولكنه قد يكون خطيرًا ويبدأ عادةً بمرض شبيه بالإنفلونزا وتورم الغدد الليمفاوية ويتطور إلى طفح جلدى واسع النطاق على الوجه والجسم، ويمكن أن تستمر العدوى فى أى مكان من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وتكون قاتلة فى حوالى 1 من كل 100 شخص.