روسيا تسجل أعلى نسبة وفيات أسبوعية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - قال مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا، إنه خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو الجارى، تم تسجيل 5.417 حالة وفاة ناجمة عن العدوى الجديدة بالفيروس، وتعد تلك الأعداد هى الأعلى منذ بداية الوباء.
ومن ناحية أخرى، تباطأ معدل نمو الإصابة بفيروس كورونا فى روسيا، فخلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو، تم تسجيل 174 ألفا و800 إصابة جديدة، وهو ما يتجاوز قيم الأيام السبعة السابقة بنسبة 1.4% فقط.
وبحسب مركز الأزمات، فقد تم اكتشاف 5 ملايين و958 ألفا و133 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء فى البلاد، وهو ما يزيد قليلاً عن 4% من السكان.
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