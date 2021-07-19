موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يوليو 2021 بالهجري والميلادي

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر الجاري وهو شهر يوليو من عام 2021م من الأمور التي يرغب كافة الأفراد المستفيدين من رواتب المعاشات المقدمة عبر المؤسسة العامة للتقاعد في التعرف عليها داخل المملكة العربية السُّعُودية ، ولذلك ؛ فإن الفقرات والسطور التالية عبر موقع ثقفني سوف توضح تفصيليًا كم باقي على موعد صرف رواتب الأفراد المتقاعدين والمعاشات داخل المملكة العربية السُّعُودية لهذا الشهر (يوليو) وذلك بالتقويم الهجري الميلادي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يوليو 2021

أعلن مصدر مسؤول داخل المملكة العربية السُّعُودية أن موعد صرف رواتب الأفراد المتقاعدين والمستفيدين من المعاشات ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق داخل الدولة سوف يحصلون على الراتب في التاريخ الموضح على النحو التالي:

موعد صرف رواب المتقاعدين شهر يوليو 2021م سوف يُوافق تحديدًا يوم 25-7-2021م

سوف يُوافق موعد صرف رواتب المتقاعدين هذا الشهر بالهجري يوم 15 ذي الحِجَّة 1442هـ أي (15-12-1442هـ).

ضوابط استحقاق الراتب التقاعدي في السعودية

إن خدمة رواتب المتقاعدين هي واحدة من أهم الخِدْمَات والمساعدات المالية الحكومية مثل خِدْمَات الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السُّعُودية حيث إنها المقدمة من أجل مساعدة كبار السن من الرجال والنساء والأفراد غير القادرين على العمل بسبب العجز أو من توفى وترك أسرة في الحصول على هذه المساعدات وفق الضوابط التالية:

قيمة المعاش التقاعدي يتم حسابها من خلال المعادلة التالية: [قيمة آخر راتب أساسي حصل عليه الموظف × مدة العمل (بالشهر)] ÷ 480

في حالة الرغبة في الحصول على المعاش قبل بلوغ سن التقاعد إما بسبب وفاة أو بسبب عجز عن العمل (إذا كانت الوفاة أو العجز لا عَلاقة لها بطبيعة العمل)؛ فإن قيمة المعاش تعادل 40 % من قيمة آخر أجر حصل عليه.

أما إذا كانت الوفاة بسبب القيام بمهام العمل أو كان العجز بسبب إصابة عمل؛ فإن قيمة الراتب التقاعدي هنا تكون 80 % من قيمة آخر راتب أساسي حصل عليه الموظف في أثناء مدّة الخدمة.

حاسبة المعاش التقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد

تم إطلاق صفحة خاصة عبر منصة المؤسسة العامة للتقاعد لحساب المعاش يُمكن من خلالها معرفة قيمة المعاش بدقة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة حاسبة المعاش التقاعدي، وهي: (https://www.pension.gov.sa/PensionCalculator) ؛ حيث يُمكن من خلالها حساب قيمة المعاش التقاعدي لأي فرد

إدخال مجموعة من البيانات هي: النوع، نوع الخدمة، سبب ترك العمل، قيمة آخر راتب، عدد سنوات البقاء في الخدمة، وعدد أشهر الخدمة أيضًا.

ثم النقر أخيرًا على مربع (عرض قيمة المعاش) ، وسوف تظهر هنا قيمة المعاش للمستخدم بدقة، والصورة التالية توضح ذلك.

ويُذكر أن ضوابط استحقاق قيمة المعاش وتحديد قيمته أيضًا تعتمد على مجموعة من القوانين التي تنظم طبيعة كل حالة سواء كانت خدمة مدنية أو عسكرية وبالاعتماد أيضًا على سبب ترك العمل، إضافةً إلى مدة العمل التي قد قضاها في الخدمة ، وهنا تم تحديد قيمة المعاش المُستحَقَّة لكل متقاعد وفقًا لظروفه.