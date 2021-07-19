السعودية : ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج

جدة - نرمين السيد - صرح المتحدث الرسمى لقيادة قوات أمن الحج العميد سامى الشويرخ، أنه ضبط 52 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التى تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10,000 ريال.





وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذى الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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