البرازيل تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت البيانات التى أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية الأحد أن البرازيل سجلت 948 وفاة جديدة بكورونا و 34.126 حالة إصابة إضافية بالفيروس.



جدة - نرمين السيد - كشفت البيانات التى أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية الأحد أن البرازيل سجلت 948 وفاة جديدة بكورونا و 34.126 حالة إصابة إضافية بالفيروس. وبلغ إجمالى الوفيات بالفيروس فى البرازيل 542.214 شخصا. فى حين بلغ إجمالى الإصابات 19 مليونا و376.574 حالة.

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