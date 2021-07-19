رابط نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية “نتائج الترشح الأولي”

نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية، أعلنت وزارة الحرس الوطني بلجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية في المملكة العربية السعودية ، عن نتائج الترشيح الأولى لحملة الثانوية، وكشفت اللجنة أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال زيارة موقع النتائج عن طريق إدخال رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم، وتفيد الأنباء عبر الموقع الرسمي kkmar gov sa أن الأكاديمية ممثلة في لجنة القبول والتسجيل أعلنت نتائج الترشح الأولي وافادت أن القبول ليس النهائي لحملة الثانوية، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة وزارة الحرس الوطني الرسمية، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم رابط استخراج نتائج الترشيح الأولى للعام الدراسي 1443 لكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية.

كلية الملك خالد العسكرية

هي كلية عسكرية سعودية تم تدشينها من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز في 3 ربيع الأول 1403 هـ الموافق 18 ديسمبر 1982 بهدف تدريب ضباط الحرس الوطني السعودي، وهي مؤسسة تعليمية عسكرية أنشئت لتوفير العلوم العسكرية والأكاديمية للطلاب المسجلين بها ، ومناسبة للخدمة العسكرية، والحاصلين على دبلوم المدرسة الثانوية من أجل إعدادهم وتدريبهم وتعزيزهم بكل المعرفة العسكرية والمهارات اللازمة ليصبحوا ضباطًا في وحدات الحرس الوطني التي تحتاجها قطاعات الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية.

نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية 1443

تم نشر الإعلان عن التسجيل في كلية الملك خالد لحملة الثانوية بتاريخ 20 شوال 1442هـ، وتم الانتهاء من قبل المتقدمين، وبالفعل تم فرز الطلبات وإعلان النتيجة برقم الهوية الوطنية الخاصة، ورقم الطلب، يمكنكم الاستفسار عن النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني بالمملكة، وتعد هذه النتائج مبدئية وليست نهائية؛ حيث يتطلب منك اجتياز المقابلة الشخصية للقبول النهائي، مما يتوجب على المتقدمين اتباع الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا.

رابط نتائج القبول كلية الملك خالد لحملة الثانوية

يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك خالد للعام الدراسي 1443، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى بوابة الحرس الوطني التسجيل والقبول.

كتابة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة، ورقم الطلب.

النقر على أيقونة عرض.

الآن سوف يتم ظهور نتائج القبول بكلية الملك خالد.

شروط القبول في أكاديمية الملك خالد العسكرية

وضعت وزارة الحرس الوطني عدة شروط يجب توافرها في المتقدم ومن اهم تلك الشروط التالي: