نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة 1443 نتائج القبول الأولي

نتائج قبول كلية الملك خالد 1443، زاد البحث بشكل كبير عبر محركات البحث المختلفة بعد أن تم تدشين أعلان من وزارة الحرس الوطني عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية لطلبة الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكلية للعام الدراسي 1443، وأوضحت أنه يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية، بوابة القبول والتسجيل والاستعلام عن النتيجة الأولى حسب آلية الدخول والاطلاع على التعليمات المتعلقة بالإجراءات التي سيتم اتباعها لاجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية، حيث لا يعتبر هذا القبول قبولًا نهائيًا، بل قبولًا مبدئيًا يتطلب استيفاء جميع الشروط والضوابط المعلنة، واستكمال كافة البيانات والأوراق اللازمة لاستكمال عملية القبول، وسوف نستعرض لكم رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي الجديد 1443 فتابعونا عبر موقع ثقفني.

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1443

تعتمد آلية التحقيق عن نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1443، من خلال البوابة الإلكترونية للحرس الوطني، وذلك وفقاً للشروط المحددة للتسجيل والتي تمت قبل أيام قليلة، لذلك إذا لم يكن الاستعلام عن النتائج ممكنًا، فعليك الاتصال بخدمات الدعم الفني، ويمكن استعلام النتيجة من البوابة الرسمية لوزارة الحرس الوطني، حيث يشار إلى أن كلية الملك خالد أعلنت في مايو الماضي قبولها دفعة جديدة من حملة الشهادات الجامعية من مختلف التخصصات، واستقبلت طلبات الالتحاق اعتبارًا من 7 شوال 1442هـ الموافق 19 مايو 2021م ، إلى 11 شوال 1442 هـ والموافق 23 مايو 2021، وشددت الكلية على ضرورة اتباع المتقدمين لتعليمات التسجيل.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية 1443

يتوجب على المتقدمين للاختبارات الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة وزارة الحرس الوطني الرسمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً، الولوج إلي الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني لجنة القبول والتسجيل.

ثانياً، كتابة رقم الطلب في المكان المخصص له.

ثالثًا، تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

رابعاً، الكبس على أيقونة عرض.

شروط القبول بكليات الحرس الوطني

أوضحت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عدة شروط لابد من استيفائها في كلاً من المتقدمين للاختبارات، ومن أبرز الشروط التالية :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل ، إلا إذا كان مع والده أثناء خدمته في دولة خارج المملكة العربية السعودية.

حسن السيرة والسلوك وحسن السمعة، ولم يحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يجب ألا يتزوج المتقدم من أجنبي.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا في بداية العام الدراسي ولا يزيد عن 22 عامًا.

يجب أن يكون ارتفاع الطالب متناسب مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى 165 سم – 52 كم، والحد الأقصى 188 سم – 95 كم.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، علوم طبيعية أو نظام مناهج تخصص في العلوم الطبيعية.

أن لا يقل المعدل التراكمي عن 80٪.

يجب أن يكون المتقدمون خريجًا هذا العام 1442، ولا يتم قبول خريجي السنوات السابقة.

أن لا تقل الدرجة في اختبار القدرات والتحصيل عن 60 نقطة.

أدي المتقدم اختبار إتقان اللغة الإنجليزية (STEP).

يجب على المتقدمين اجتياز جميع مراحل القبول، بما في ذلك المقابلات الشخصية والاختبارات الكتابية، وكذلك اختبارات اللياقة البدنية وتوصيات السلامة.

يجب على المتقدمين اجتياز الفحص الطبي.

وبذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول بكلية الملك خالد العسكرية مرحلة القبول الأولي للعام الدراسي 1443.