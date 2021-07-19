متي موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021 موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات الكويت

متي موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021 هذا السؤال تكرر في أذهان العديد من المواطنين والمقيمين في مملكة الكويت حتي يعرفون توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك حيث إنها من ضمن مظاهر وسنن الاحتفال بالعيد، ويذهب المصلون قبل موعد الصلاة بنصف ساعة علي الأقل إلي المساجد أو الساحات التي تقام فيها الصلاة ويقومون بذكر تكبيرات العيد حتي موعد الصلاة ثم يبدأ إقامة الصلاة وبعد إن ينتهي المصلون من صلاة العيد يقوم الإمام بذكر خطبة العيد ثم يبدأ المسلمون في تقديم التهاني لبعضهم البعض في المسجد والذهاب إلي قضاء أول أيام العيد.

صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021

صلاة العيد هي صلاة سنة ورثت لنا عن الرسول الكريم محمد صلي الله عليه وسلم وتكون صلاة العيد عبارة عن ركعتين فقط ويتم صلاتها كالأتي:

الركعة الأولي تكون بعد تكبيرة الأحرام ثم يقال دعاء الاستفتاح في الصلاة ثم يكبر الأمام سبع تكبيرات ويقرأ سورة الفاتحة ومن المستحب إن يقرأ بجانبها سورة الأعلى.

في الركعة الثانية يقوم الأمام بالتكبير خمس تكبيرات ثم بعد ذلك يقرأ سورة الغاشية وبجانب فاتحة الكتاب.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك

يبدأ المسلمون في ذكر تكبيرات عيد الأضحى المبارك منذ فجر يوم وقفة عرفات وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وحتي غروب اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة أي اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك وتكون صيغة تكبيرات العيد كالأتي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

سنن عيد الأضحى لغير الحاج

تتشابه سنن الاحتفال بعيد الأضحى للحجاج وغير الحجاج حيث تكون سنن العيد لغير الحجاج تبعاً للأتي:

الاغتسال والتطيب ووضع الروائح الجميلة.

لبس الثياب الجميل والنظيف.

الذهاب إلي أداء صلاة العيد في المساجد.

مخالفة الطريق أثناء العودة من صلاة العيد.

ذبح الأضاحي في حالة المقدرة المالية.

توزيع لحوم الأضاحي علي المساكين والفقراء.

القيام بتقديم التهنئة بمناسبة العيد للأهل والأصدقاء.

زيارة الأهل والأصدقاء.

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021

تعد التهنئة بمناسبة عيد الأضحى هي واحدة من مظاهر الاحتفال التي تساعد على نشر الود بين المسلمين وبعضهم البعض ومن هذه الرسائل هي:

أعاد الله علينا وعليكم العيد بالخير واليمن والبركات

مِن عادة العيد أن الناس تفرح فيه.. لكن أنتَ عكس الناس العيد يفرح بك.

أدام الله لكم الأعياد دُهورًا وألبسكم من تقواه نوراً.

نسأل الله لنا ولأهل عرفة.. ذنباً مَغفوراً، وعملاً مقبولًا، ودعاءً مُجابًا، وعيدًا مباركًا.

قبل الزحمة والمواعيد وذبح الخروف يوم العيد أحب أقولك عيد سعيد.

باقة من الورود بقدوم العيد مُعطّرة بالعود لك يا صاحب الجود

مع بزوغ فجر العيد، أريد أن أهنئك وأفول كل عام وانت بخير، وكل عيد والسعادة لا تفارقك.

موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021

أوضحت وزارة الأوقاف الكويتية بأنة سيتم السماح للمسلمون بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد وفي الساحات والمراكز الرياضية بالمملكة، وستقوم الحكومة في الكويت بتنظيم الصلاة بأتباع تعليمات الحماية والوقاية من الإصابة من فيروس كورونا المستجد، وستكون صلاة العيد في دولة الكويت وفقاً للتوقيت التالي: