المؤهلات المطلوبة بكلية الشرطة من الذكور والإناث 2021 وموقع التقديم الالكتروني

المؤهلات المطلوبة بكلية الشرطة حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء داخل أكاديمية الشرطة. عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية علاوة علي ذلك خريجي كلية الحقوق لعام 2020 وعام 2021. المؤهلات المطلوبة بكلية الشرطة 2021 المؤهلات المطلوبة بكلية الشرطة 2021 أعلنت أكاديمية الشرطة عن التخصصات المطلوبة بدفعة الضباط المتخصصين 2021/2022. أولا من الأطباء والصيادلة والممرضين: الطب البشري: حديثي التخرج من الذكور والإناث. والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من بين اقسام (جراحة قلب وأوعية دموية/ جراحه عامه/ ومخ وأعصاب/ مسالك/ قلب وأمراض قلب/ تخدير) من الذكور فقط. اما أقسام (الرعايات المركزة والمعمل) علي وجه التحديد فهم من الإناث.

العلوم الطبية المساعدة: الحاصلين على درجة البكالوريوس من بين أقسام (تكنولوجيا الأجهزة الطبية/ تكنولوجيا المعامل/ علوم الأشعة والتصوير الطبي/ رعاية مركزة وتخدير) فهم من الذكور والإناث.

العلاج الطبيعي: مطلوب إناث بدرجة دكتوراه أو ماجستير ومطلوب ذكور وإناث لحاملي البكالوريوس فقط.

طب الأسنان: مطلوب ذكور ممن هم حاملي البكالوريوس وذكور وإناث في حالة الحاصلين على درجة ماجستير ودكتوراه.

صيدلة: مطلوب ذكور وإناث لحاملي البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

طب بيطري: مطلوب ذكور في حالة الحصول علي درجة بكالوريوس.

التمريض: مطلوب ذكور وإناث حاصلين على بكالوريوس التمريض. ثانيا الهندسة: مطلوب ذكور حاصلين علي مؤهل البكالوريوس في كلية الهندسة في تخصصات (حاسبات/ اتصالات وإلكترونيات/ ميكانيكا قوي/ كهرباء قوي/ ميكانيكا سيارات/ ميكانيكا إنتاج/ هندسة طبية/ مدني/ عمارة/ هندسة بحرية). أما من ناحية اخري فتخصص الحاسبات ونظم المعلومات: فمطلوب ذكور بدرجة البكالوريوس. موقع تقديم الضباط المتخصصين 2021 موقع تقديم الضباط المتخصصين 2021 اليكم بعض الخطوات للتقديم بكلية الشرطة. أولا البحث عن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. ثانيا اختيار أكاديمية الشرطة. ثالثا الضغط على كلمة تسجيل في كلية الشرطة 2021/2022. رابعا إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم وأيضا رقم جلوسه. خامسا اختيار اليوم المناسب لك لأداء اختبار القدرات بالأكاديمية. و في النهاية سيظهر لك معلومات عن الامتحانات التي سيؤديها الطالب المتقدم وكذلك مكان لجنة اختبارات كلية الشرطة. والميعاد والرقم السري الخاص بك. لذا فعليك الاحتفاظ به لاستخدامه عند الحاجة إليه. موعد التقديم الإلكتروني وآخر موعد للتقديم موعد التقديم الإلكتروني وآخر موعد للتقديم بعد تحديد شروط الالتحاق لكلية الشرطة تم تحديد موعد بدأ التقديم لجميع التخصصات بداية من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021. وسيستمر حتى يوم الخميس 19 أغسطس 2021 هذا لمدة 20 يوما. من خلال موقع مكتب تنسيق كلية الشرطة ومن ناحية أخرى فإن مواعيد التقديم للحاصلين على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية للعام الحالي. فسوف يكون التقديم متاح لمدة 28 يوما منذ يوم السبت الموافق 21 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر. الوسوم

المؤهلات المطلوبة بكلية الشرطة حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء داخل أكاديمية الشرطة. عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية علاوة علي ذلك خريجي كلية الحقوق لعام 2020 وعام 2021. المؤهلات المطلوبة بكلية الشرطة 2021 المؤهلات المطلوبة بكلية الشرطة 2021 أعلنت أكاديمية الشرطة عن التخصصات المطلوبة بدفعة الضباط المتخصصين 2021/2022. أولا من الأطباء والصيادلة والممرضين: الطب البشري: حديثي التخرج من الذكور والإناث. والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من بين اقسام (جراحة قلب وأوعية دموية/ جراحه عامه/ ومخ وأعصاب/ مسالك/ قلب وأمراض قلب/ تخدير) من الذكور فقط. اما أقسام (الرعايات المركزة والمعمل) علي وجه التحديد فهم من الإناث.

العلوم الطبية المساعدة: الحاصلين على درجة البكالوريوس من بين أقسام (تكنولوجيا الأجهزة الطبية/ تكنولوجيا المعامل/ علوم الأشعة والتصوير الطبي/ رعاية مركزة وتخدير) فهم من الذكور والإناث.

العلاج الطبيعي: مطلوب إناث بدرجة دكتوراه أو ماجستير ومطلوب ذكور وإناث لحاملي البكالوريوس فقط.

طب الأسنان: مطلوب ذكور ممن هم حاملي البكالوريوس وذكور وإناث في حالة الحاصلين على درجة ماجستير ودكتوراه.

صيدلة: مطلوب ذكور وإناث لحاملي البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

طب بيطري: مطلوب ذكور في حالة الحصول علي درجة بكالوريوس.

التمريض: مطلوب ذكور وإناث حاصلين على بكالوريوس التمريض. ثانيا الهندسة: مطلوب ذكور حاصلين علي مؤهل البكالوريوس في كلية الهندسة في تخصصات (حاسبات/ اتصالات وإلكترونيات/ ميكانيكا قوي/ كهرباء قوي/ ميكانيكا سيارات/ ميكانيكا إنتاج/ هندسة طبية/ مدني/ عمارة/ هندسة بحرية). أما من ناحية اخري فتخصص الحاسبات ونظم المعلومات: فمطلوب ذكور بدرجة البكالوريوس. موقع تقديم الضباط المتخصصين 2021 موقع تقديم الضباط المتخصصين 2021 اليكم بعض الخطوات للتقديم بكلية الشرطة. أولا البحث عن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. ثانيا اختيار أكاديمية الشرطة. ثالثا الضغط على كلمة تسجيل في كلية الشرطة 2021/2022. رابعا إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم وأيضا رقم جلوسه. خامسا اختيار اليوم المناسب لك لأداء اختبار القدرات بالأكاديمية. و في النهاية سيظهر لك معلومات عن الامتحانات التي سيؤديها الطالب المتقدم وكذلك مكان لجنة اختبارات كلية الشرطة. والميعاد والرقم السري الخاص بك. لذا فعليك الاحتفاظ به لاستخدامه عند الحاجة إليه. موعد التقديم الإلكتروني وآخر موعد للتقديم موعد التقديم الإلكتروني وآخر موعد للتقديم بعد تحديد شروط الالتحاق لكلية الشرطة تم تحديد موعد بدأ التقديم لجميع التخصصات بداية من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021. وسيستمر حتى يوم الخميس 19 أغسطس 2021 هذا لمدة 20 يوما. من خلال موقع مكتب تنسيق كلية الشرطة ومن ناحية أخرى فإن مواعيد التقديم للحاصلين على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية للعام الحالي. فسوف يكون التقديم متاح لمدة 28 يوما منذ يوم السبت الموافق 21 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر.

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