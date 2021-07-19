نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الأردن توقيت صلاة عيد الأضحى في المملكة الهاشمية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الأردن، يعد هذا السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة المتكررة بين العديد من المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك لأن يحصلون علي توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك حتي يقومون بالذهاب إلي ساحات الصلاة قبل وقت الصلاة ويقومون بتكبيرات العيد، ويجتمع المسلمون في المساجد قبل الصلاة ويقومون بالتهليل والتوحيد وأيضاً تقديم التهنئة إلي بعضهم البعض ليعم الفرح والسرور بين الكبار والصغار وبعد صلاة العيد تكون خطبة العيد ثم يكرر المسلمون التكبيرات مرة أخري وبعد ذلك يذهب المسلمون إلي منازلهم.

صلاة عيد الأضحى 2021 في الأردن

صلاة عيد الأضحى المبارك هي صلاه سنة عن الرسول محمد صلي الله عليه وسلم، وليست فرض وتقام في الأعياد فقط وتتكون هذه الصلاة من ركعتين فقط وتكون كالأتي:

الركعة الأولي تكون بعد تكبير الأحرام وفيها يتم التكبير سبع مرات ثم يقرأ الأمام سورة الفاتحة ويفضل إن يقرأ معها سورة الأعلى.

الركعة الثانية : تكون بعد تكبيرة القيام وفيها يتم التكبير خمس مرات ثم يقرأ فاتحة الكتاب ويفضل إن يقرأ بعدها سورة الغاشية.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك

تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك من فجر يوم عرفة “9 ذي الحجة” وتستمر التكبيرات حتي مغرب يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة المبارك وتكبيرات عيد الأضحى المبارك هي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

سنن عيد الأضحى المبارك

يوجد العديد من السنن التي يجب علينا إن نقوم بأتباعها في عيد الأضحى المبارك حيث إنها وردت لنا عن الرسول الكريم محمد صلي الله عليه وسلم وهذه السنن هي:

الاغتسال والتطيب.

التزين وارتداء الثياب الجديد.

ترديد تكبيرات العيد.

الذهاب إلي الساحات من أجل صلاة العيد.

الذهاب إلي صلاة العيد من طريق والعودة من طريق أخر.

تهنئة الأهل والأقارب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ذبح الأضاحي.

توزيع اللحوم علي الفقراء.

تهنئة الأهل والأصدقاء والأحباب بمناسبة عيد الأضحى.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى بالذبح وتوزيع الأضاحي علي الفقراء والمساكين ولكن هناك العديد من مظاهر الاحتفال الأخرى وهي:

الذهاب إلي زيارة الأهل والأقارب من أجل التهنئة بالعيد.

توزيع الحلويات علي الأطفال في الشوارع.

القيام بإعطاء الأطفال الأموال من أجل شراء الألعاب.

الخروج إلي المنتزهات والحدائق العامة من أجل التنزه.

إقامة الاحتفالات الكبري.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الأردن

أوضح المفتي الشيخ عبد الكريم الخصاونة في المملكة الأردنية الهاشمية بأن موعد عيد الأضحى المبارك سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو الجاري، وقد أوضح فضيلة الشيخ بإن موعد صلاة العيد في المملكة سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً في جميع مناطق ومدن المملكة.

وبذلك نكون قد انتهينا من هذا المقال الذي ذكرنا لكم فيه توقيت صلاه عيد الأضحى المبارك في المملكة الأردنية الهاشمية أعاد الله العيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.