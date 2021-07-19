نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى 2021 الجزائر | وقت صلاة العيد وهران وكافة الولايات الجزائرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في الجزائر 2021 بكافة الولايات. وقت صلاة العيد الجزائر الآن. حيث كانت مراصد الفلك الدولي قد أعلن اول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، سيكون يوم الثلاثاء 20 جولية 2021، الشهر الجاري. وبذلك تون وقفة عرفة يوم الاثنين من الشهر نفسه في الجزائر والكويت و قطر وسلطنة عمان ومصر وفلسطين. ونوفر لكم مواقيت الصلاة للعيد بكافة الولايات الآن.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 الجزائر

قبل أن نوفر إليكم توقيت الصلاة للعيد، يجب أن نتعرف علي كيفية أداء الصلاة للعيد، ويجب أن نعلم كيف تصلي الصلاة للفطر بكل سهولة، وهي تقع في خطوتين بسيطتين، وهذا بعد الوضوء والاستعداد لها، والركعتين لأدئهما:

الركعة الأولي: يتم أداءها بعد تكبيرة الإحرام، وترديد سبع تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الأعلي.

الركعة الثانية: يتم أداءها بعد تكبيرة القيام، وترديد خمس تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الغاشية.

يمكنكم ترديد التكبيرات بالصيغة المعهودة، أو بالصيغة التالية “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

وقت صلاة العيد الجزائر 1442

نتعرف معكم علي ما تم إعلانه فيما يخص مواعيد الصلاة، والتي تختلف من مدينة للأخري بسبب كبر المساحة، لهذا نرفق لكم مواقيت الصلاة للمسلمين بالعيد كاملة الآن كالآتي:

وهران 6:45 صباحاً.

سعيدة: 6:45 صباحاً.

الشلف: 6:45 صباحاً.

بومرداس: 6:30 صباحاً.

سطيف: 6:30 صباحاً.

باتنة: 6:15 صباحاً.

الوادي: 6:00 صباحاً

وأوضحت أن موعد صلاة عيد الاضحى فتكون شرعاً بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي ما يعادل 15 الى 20 دقيقة تقريباً بعد موعد شروق الشمس أول أيام عيد الأضحى ، حيث جاء التوضيح بناء على تساؤلات كثير بين المواطنين حول شروق الشمس في أول أيام العيد، بهذا تعرفنا معكم علي موعد صلاة عيد الاضحى في الجزائر.