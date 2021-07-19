اكتشاف حالة "جدري القردة" في ولاية تكساس الأميركية

أكد المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اكتشاف حالة جدري القردة في الولايات المتحدة.
وقال المركز إن أحد المواطنين الذي سافر من نيجيريا إلى تكساس لديه حالة مؤكدة من جدري القردة.
واستقل الشخص رحلتين في طريق عودته إلى تكساس: واحدة من نيجيريا إلى أتلانتا والأخرى من أتلانتا إلى دالاس.
وتم إدخال الشخص إلى المستشفى في دالاس حيث يتطلع المسؤولون إلى الاتصال بأولئك الذين ربما يكونون على اتصال وثيق به أثناء الرحلات الجوية.
وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيانها: "جدري القردة مرض فيروسي نادر ولكنه قد يكون خطيرًا ويبدأ عادةً بمرض شبيه بالإنفلونزا وتورم الغدد الليمفاوية ويتطور إلى طفح جلدي واسع النطاق على الوجه والجسم".
وعادة ما تظهر سلالة جدري القردة التي يعاني منها الشخص في دالاس في نيجيريا وغرب إفريقيا، يمكن أن تستمر العدوى في أي مكان من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وتكون قاتلة في حوالي 1 من كل 100 شخص.
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