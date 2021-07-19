موعد التقديم بكلية الشرطة الضباط المتخصصين 2021 وشروط الالتحاق بكلية الشرطة

موعد التقديم بكلية الشرطة الضباط المتخصصين 2021 فبعد تحديد وزارة الداخلية المصرية عن موعد وشروط الالتحاق بكلية الشرطة لحاملي شهادات الثانوي العام والثانوي الأزهري وبعض الكليات المحددة 2021. قامت كذلك بالتصريح عن الكليات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة للبنات.

موعد التقديم بكلية الشرطة الضباط المتخصصين 2021

حددت وزارة الداخلية الكليات المطلوبة للضباط المتخصصين وكذلك مواعيد للتقديم للالتحاق بكلية الشرطة مختلفة وفقا للشهادة أو سنة التخرج وذلك تفاديا لحدوث تزاحم أو زيادة في الأعداد نظرا لظروف جائحة الكورونا وتم تحديد الآتي:

تحدد موعد خريجي الثانوي العام أو الأزهري لعام 2020 ليبدأ يوم 20 يوليو حتى 12 أغسطس. أما ميعاد حاملي شهادة الثانوي العام 2021 ليبدأ في 12 أغسطس حتى 6 سبتمبر.

رابط التقديم في كلية الشرطة 2021

لم يتم تحديد موعد الاختبار الأول للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة بعد. ولكن حددت وزارة الداخلية أن التقديم إلى كلية الشطة 2021 سيكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

مجموع التقديم في كلية الشرطة 2021

بعدما حددت الوزارة بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم في كلية الشرطة 2021. تضمنت هذه الشروط أن يكون مجموع الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية 65 % كحد أدنى سواء من دفعات العام السابق أو العام الحالي.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2021

لا بد من توافر بعض الشروط في الطالب للتقديم في كلية الشرطة وهي:

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية. لا يكون على الطالب أي أحكام جنائية أو عقوبات مخلة للشرف والأمانة. طول الطالب 170 سم على الأقل. يجب استيفاء شروط اللياقة والصحة. تحقيق القوام المشروط وهو طول الطالب – 90. لا يتعدى سن الطالب عن 22 عام في 1-10-2021. يجب أن يكون الطالب المتقدم أعزب وليس متزوجا.

تخصصات كلية الشرطة للبنات 2021

حددت وزارة الداخلية بعض التخصصات المطلوبة للفتيات بعض انطباق وتوافر الشروط المحددة في الطالبة المتقدمة وتحددت هذه التخصصات فيما يلي: