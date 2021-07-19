وقت صلاة عيد الاضحى 2021 في فلسطين || موعد صلاة العيد غزة والقدس وكل الأراضي الفلسطينية

موعد صلاة عيد الاضحى فلسطين 2021. نتعرف معكم الآن خلالها علي وقت صلاة العيد في غزة وكل مناطق الأراضي المحتلة لأداء الصلاة بأول أيام عيد أضحى مبارك. كل عام وأنتم بخير أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ونتمنى من الله عودة الأراضي لأهلها عاجلاً غير أجلاً. نتعرف معكم الآن علي الموعد الذي تم تحديده ومعرفة توقيت صلاة عيد الأضحى في القدس العربية. كما تعرفنا علي موعد صلاة العيد الأضحى في الأردن.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 فلسطين

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1442 هجريا، في فلسطين والقدس وهو الساعة 6:20 (السادسة وعشرون دقيقة صباحا)، حسب التوقيت الصيفي في فلسطين، ويمكنكم بدء ترديد تكبيرات العيد منذ مغرب يوم عرفة، وحتي أداء الصلاة، وسنرفقها لكم الآن التكبيرات.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة العيد غزة في القدس

ودعت دار الإفتاء الفلسطينية، في بيانها حول موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين. إلى إرسال الأضاحي إلى أهل غزة والضفقة الغربية. قائلة: «كثير من المسلمين المضحين في العالم لديهم القدرة على تخصيص بعض أضاحيهم لكل بقعة في الأرض عدا فلسطين. وتحديدًا فلسطين المحتلة عام 1967 (غزة، الضفة الغربية، القدس)، وعليه. وعلى الرغم من أن أسعار الأضحية المتداولة خارج فلسطين نسبيًا أرخص منها في فلسطين، فالعبرة والمناط بالحاجة والعوز. لا بالرخص والغلاء، وعليه ندعو أهلنا في فلسطين الداخل 1948، إلى تكثيف أضاحيهم هذا العام لأهلنا في غزة والضفة والقدس».