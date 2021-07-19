نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الاضحى 2021 في العراق || موعد صلاة العيد بغداد وكافة المدن العراقية. في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في العراق 2021 بغداد وكافة المدن. نتعرف معكم عليه الآن بعد أن حددت وزارة الأوقات وقت صلاة العيد الأضحى بالعراق في ظل الظروف الحالية. وأكدت تجهيز الأماكن المخصصة لإقامة الصلاة بالعيد أمر ضروري وتم التجهز له جيداً. ويمكنكم التعرف علي كافة المواعيد بكل المدن العراقية الآن بعد معرفة توقيت صلاة العيد ٢٠٢١ العراق بكل المدن. كما تعرفنا علي وقت صلاة العيد الأضحى في سوريا.

موعد صلاة عيد الاضحى العراق 2021

نتعرف معكم علي أوقات صلاة عيد الأضحى للمسلمين بكل المناطق العراقية، لكن أولاً نعلمكم أن التكبير، أما الرجال فيجهرون به ، وأما النساء فيسررن به بدون جهر ؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ، ولتصفق النساء )، فالنساء يخفين التكبير والرجال يجهرون به، “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (16/269-272).

ونرفق لكم تكبيرات عيد الاضحي 1442 الآن “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

وقت صلاة العيد بغداد والمدن العراقية

حددت دائرة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق. موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق، مشيرة إلى أنها ستكون في تمام الساعة ببغداد ( 05:27 صباحًا). وأضافت أن صلاة عيد الأضحى يمتد وقتها حتى موعد أذان الظهر، حيث يجوز شرعاً أن تصليها وحدك أو مع أسرتك إن تعذر عليك حضورها في المسجد.

مدينة البصرة: 5:20.

دهوك: 5:24.

سامراء: 5:27.

الشطرة: 5:24.

رمادي: 5:31.

زاخو: 5:25.

تكريت: 5:27.

السماوة: 5:28.

السليمانية: 5:18.

تعرفنا سريعاً علي موعد صلاة عيد الاضحى ٢٠٢١ البصرة وبغداد وكافة المدن العراقية.