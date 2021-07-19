نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الاضحي 2021 الأردن || موعد صلاة العيد في عمان وكل مناطق المملكة الهاشمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في الاردن عمان 2021، تقام صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء المقبل. وفق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. وأعلنت الوزارة عن المصليات المخصصة لإقامة صلاة عيد الأضحى. وطالبت الوزارة المصلين بالالتزام بالضوابط الصحية كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي بين المصلين وإحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصلٍ. ونرفق لكم الآن وقت صلاة العيد في الأردن 1442.

موعد صلاة عيد الاضحى ٢٠٢١ عمان الاردن

قبل أن نتعرف معكم علي وقت صلاة العيد متى في عمان ٢٠٢١ وكافة المدن الأردنية، يجب أن نعلم كيف تصلي صلاة عيد الفطر بكل سهولة والاهتمام باتخاذ الإجراءات الاحترازية حتي لا يتعرض أحد للضرر، وأخذ السجادة الخاصة بكم معكم، والصلاة تقع في خطوتين بسيطتين، وهذا بعد الوضوء والاستعداد لها، والركعتين لأدئهما:

الركعة الأولي: يتم أداءها بعد تكبيرة الإحرام، وترديد سبع تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الأعلي.

الركعة الثانية: يتم أداءها بعد تكبيرة القيام، وترديد خمس تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الغاشية.

ونرفق لكم تكبيرات العيد الآن “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة العيد في الاردن 2021

أعلن سماحة المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن يوم الاثنين 19 تموز/يوليو هو يوم الوقوف بعرفة، ويوم الثلاثاء 20 تموز/يوليو، يوم عيد الأضحى المبارك. وأن توقيت صلاة العيد الاضحى 6:30 صباحاً في عمان الأردن.