بخطوات بسيطة احمي هاتفك من الإختراق والتجسس

أكثر ما يقلق أصحاب الهواتف التجسس على هواتفهم أو اختراق اجهزتهم ودائما في التفكير عن كيفية الحفاظ على الهاتف دون اختراقها واليوم ومن خلال مقالنا وفي موقع ثقفني المفضل سوف نشرح لكم كيفية الحفاظ على الهاتف دون اختراق وكذلك نوضح لكم معرفة ما إذا كان الجهاز مخترق ام لا؟ فقد انتشرت في الفترة الماضية، حوادث اختراق الهواتف المحمولة، مما عرض كثير من المستخدمين لإنتهاك الخصوصية وعمليات إبتزاز ارتقت جرائم يحاسب عليها القانون.

محتالي سرقة الحسابات وهكر الهواتف المحمولة كثيرا مايفكرون ويطورون من حيلهم والعمل على إبتكار حيل كيفية إختراق الهواتف، حيث يلجأ الهاكر والمخترقين الهواتف المحمولة إلى حيل بسيطة وثغرات لا تخطر على البال لإختراق الهواتف والأجهزة الذكية عن طريق البرمجيات والتطبيقات الخبيثة، والتي تساعدهم في الوصول إلى العديد من بيانات الهاتف والبيانات الشخصية للمستخدم، إلا أنه يمكن تلاشي ذلك وحماية هاتفك من الاختراق والتجسس من قبل القراصنة عن طريق اتباع بعض الخطوات والنصائح التي تجنبك الوقوع في هذه الأزمات، وفق لما تحدث عنه خبير التكنولوجيا والأمن المعلوماتي الدكتور محمد سعيد في بعض المواقع المتخصصة في هذه التقنية ونصح بخطوات بسيطة لكي تحمي بها هاتفك وهو ما نوضحها بالتفصيل.

خطوات حماية هاتفك من الإختراق:

ومن الجدير بالذكر فقد صرح الخبير التكنولوجي محمد سعيد، في حديثه لإحدى المواقع المتخصصة، إنه في البداية عليك ببعض الخطوات كالتالي:

إستخدام كلمة سر لحماية هاتفك المحمول ويفضل إختيار نمط الشاشة بدلا من الأرقام التي قد تكون سهلة في الوصول إلى فتح الهاتف.

تجنب تنزيل تطبيقات على الهاتف تماما إلا من مصادرة معلومة ومعروفة وموثوق بها، محذرا من إستخدام برامج واتساب الذهبي ولا غيره، واصفا بأنها “عمليات نصب”.

التأكد من جوجل بلاي بأن التطبيق آمن للاستخدام عن طريق الإطلاع على معلوماته.

عدم الضغط على أي لينكات يتم إرسالها لك حتى من أصدقائك ومهما كان درجة ثقتك به.

عليك التأكيد على الخصائص أو الصالحيات التي يحصل عليها التطبيق الذي قمت بتنزيله على الهاتف، فهناك درجة من درجات السرية مثل السماح بتفعيل التطبيق.

إغلاق التطبيقات المهمة بكلمة سر تختلف عن الخاص بالهاتف، مع التشديد على قراءة أذونات التطبيقات قبل تحميلها وعدم الضغط على موافقة قبل التحقق منها.

تحميل تطبيق android Device Manager للتحكم فى هاتفك عن بعد حال سرقته، كما يمكنك استخدام مزايا أمان جوجل وخاصية التحقق بخطوتين لضمان المزيد من الأمان والحماية لهاتفك المحمول.

الإهتمام بصفة دورية بتحديث هاتفك بجانب تحميل تطبيق Antivirus لمقاومة الفيروسات.

تجنب استخدام الواي فاي العام وفي الشوارع لاحتمالية اختراقه من قبل الكثيرين، كما عليك الابتعاد عن ترك إعدادات البلوثوت مفتوحة وإخفاء ظهور البلوتوث الخاص بك.

تأكد من هاتفك غير مخترق بعلامات قد تدل على إختراق هاتفك:

حيث أكد الخبير التكنولوجي في إحدى المواقع المتخصصة في التقنية الحديثة عدة علامات على أن هاتفك مخترق من الهكر وهي ماسنوضحها كما يلي: