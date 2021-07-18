عاجل: بيان حول موعد إشهار نتائج شهادة البكالوريا الجزائر 2021 ورابط النتائج

تم نشر إعلان بموعد إشهار نتائج شهادة البكالوريا الجزائر 2021 دورة جوان 2021 بالجزائر، حيث نشرت وزارة التربية الوطنية منشور أو بيان يوضح موعد إعلان نتائج الباك 2021، لكل طلبة وطالبات شهادة البكالوريا بجميع أنحاء الجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، حيث ينتظر إعلان نتائج نهاية العام الدراسي العديد من الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور.

إشهار نتائج البكالوريا الجزائر 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن موعد إشهار نتائج الباك دورة 2021، وذلك من خلال بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية، وانتظر هذا الموعد الآلاف من الطلبة والطالبات بجميع المحافظات الجزائرية، ونظراً لأهمية هذه السنة الدراسية التي تحدد الكلية التي سيلتحق بها الطالب وبالتالي المجال الذي سيعمل به بعد التخرج، لذلك ينتظر جميع الطلبة وأولياء الأمور إعلان النتائج بقلق بالغ.

رابط نتائج الباك بالجزائر

وكما صرحت وزارة التربية الوطنية أن إعلان نتائج الباك سيكون يوم الخميس الموافق 22 من الشهر الحالي، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عبر الروابط الرسمية التي سنضعها لكم في هذا المقال، وسيتم تفعيل المواقع والروابط فور اعتماد النتائج وفي الموعد الذي حددته الوزارة في البيان السابق لها.

سيتم إعلان نتائج شهادة البكالوريا 2021 عبر موقع فضاء ألأولياء لإعلان النتائج، والذي يتم من خلاله إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط، وكذلك نتائج شهادة التعليم الأساسي.

وهذا هو رابط موقع فضاء الأولياء الذي سيتم تفعيله في الموعد الذي حددته الوزارة وهو يوم 22 جويلية 2021 في تمام الساعة 16:00 عصرا.

كذلك سيتم تفعيل موقع نتائج الباك، في الموعد المحدد يوم الخميس وسيتم إضافة الرابط لسهولة حصول الطلبة على النتائج.

نتمنى لجميع الطلبة والطالبات اجتياز هذه المرحلة والنجاح بتفوق في الباك والحصول على أعلى الدرجات والالتحاق بالكيلة التي يريدها الطالب، ونظراً لأهمية هذا المرحلة الدراسية، شهادة البكالوريا، نجد أن جميع المنازل التي بها طالب بالبكالوريا ينتظر إعلان النتائج بشغف وقلق في نفس الوقت.