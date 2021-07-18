رئيس أذربيجان: الصراع العسكرى مع أرمينيا فى قره باغ انتهى

جدة - نرمين السيد - وخلال مؤتمر صحفى عقده فى باكو اليوم الأحد، فى أعقاب لقاء أجراه مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، قال علييف: "لقد وضعت أذربيجان حدا للنزاع المزمن ونفذت قرارات مجلس الأمن الدولى. النزاع انتهى وحان وقت التفكير فى السلم".

من جهته، أكد ميشيل استعداد الاتحاد الأوروبى للعب دوره الإيجابى فى ضمان السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال: "علينا أن ندرس كيف يمكننا التوصل إلى السلام وتحقيق التقدم والاستقرار فى المنطقة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".