بصورة وكلمة.. رونالدو يشعل مواقع التواصل بشأن مستقبله

وسط الجدل الدائر حول وجهته المقبلة، أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بصورة وكلمة.

ونشر رونالدو صورة له أمام سيارته من نوع رولز رويس "فانتوم"، والتي تبلغ قيمتها 1.1 مليون دولار تقريبا، مرتديا ساعة فخمة جدا.

ولكن الجدل لم يشتعل بمقتنيات رونالدو الثمينة جدا، ولكن بالعبارة التي كتبها "الدون" تعليقا على الصورة.

وكتب رونالدو معلقا على الصورة: "يوم القرار"، مما أشعل التعليقات، التي تجاوزت 100 ألف تعليق على الصورة بموقع إنستغرام، وذلك حتى وقت أعداد التقرير.

ويأتي تعليق رونالدو وسط عاصفة من التكهنات في الأسابيع الأخيرة، حول إمكانية رحيله عن نادي يوفنتوس الإيطالي.

ولم يعلن رونالدو حتى الآن بقاءه مع "السيدة العجوز"، مما فتح باب التوقعات بانتقاله لباريس سان جرمان الفرنسي، أو العودة لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ناديه القديم.

ومن الغير المعروف الآن، ماذا كان قصد رونالدو بشأن "يوم القرار"، وهل بالفعل اتخذ قرارا متعلقا بمصيره الكروي، أم أن الأمر مجرد "مداعبة" لجماهيره العريضة.