موعد صلاة عيد الأضحى في مكة 2021 / 1442 عاصمة المملكة العربية السعودية من أهم المدن التى يتحدد بها موعد صلاة عيد الأضحي 2021 على مستوي العالم، خاصة مع استعدادات موسم الحج 2021 وزيارة الأماكن المقدسة يكون بإجراءات وقائية مشددة لتقليل انتقال الإصابة، وتتعدد سنن العيد من السنة النبوية خاصة أن صلاة العيد تعتبر سن مؤكدة وينتظرها المسلمون في عيد الأضحي 2021 خلال الأيام المقبلة، وكذلك كل عام في عيد الفطر وعيد الأضحي لما لها من روحانيات وبهجة تنتشر في كل مكان وقت صلاة العيد وبعدها، ولكن هذا العام موعد صلاة عيد الأضحى في مكة 2021 / 1442 بمراعاة التباعد الاجتماعي وتقليل الكثافة العددية داخل المساجد لحماية المملكة من انتشار سلالات كورونا الجديدة.

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة 2021 / 1442

من المحدد، أن موعد صلاة عيد الأضحى في مكة 2021 / 1442 في تمام الساعة 6.09 صباحً، ويكون متاح صلاة العيد في المساجد الكبري والساحات المحددة من قبل السلطات السعودية، وبجانب إمكانية صلاة العيد في المنزل لتداعيات فيروس كورونا والحماية من انتقال الإصابة.

سنن العيد

من المعروف أن صلاة العيد من السنن المؤكدة والتى يستوجب فيها الآتي:

التكبير

الاغتسال قبل الذهاب للمسجد أو الساحة.

ارتداء الملابس الجديدة.

الذهاب لصلاة العيد من طريق والعودة من طريق آخر.

يفضل الذهاب لصلاة العيد ماشيًا.

موسم الحج 2021

أعلنت السلطات السعودية عن كامل استعدادتها لـ موسم الحج 2021 وسط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لحماية الحجاج من فيروس كورونا، مقتصرة الحج هذا العام على 60 ألف شخص من المواطنين والمقيمن في المملكة العربية السعودية مع وضع شروط الحج 2021 متضمنة أخذ تطعيمات لقاحات كورونا.

صلاة العيد 2021 في السعودية

أفادت دار الإفتاء السعودية أن صلاة العيد في الشرع تبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي من ربع ساعة إلى ثلث ساعة أى 20 دقيقة، وتستمر حتى قبل صلاة الظهر، مع العلم أنها ركعتين الأولى 7 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات، ماعدا تكبيرة الإحرام.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا موعد صلاة عيد الأضحى في مكة 2021 / 1442.. وأدق التفاصيل عن سنن العيد لهذا العام في هذه المقالة.