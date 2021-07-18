العراق.. القبض على منتحل صفة "السفير"

في واقعة غريبة، أكدت السلطات العراقية نجاحها في القبض على متهم انتحل شخصية "سفير لمنظمة في أحد الدول العربية".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، القبض على متهم انتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع وسفير منظمة في أحد الدول العربية.

وذكرت الخلية في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة بابل تمكنت من القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة لواء في وزارة الدفاع".

وأضافت: "كما قام بتزوير هوية يدعي خلالها انه سفير إحدى المنظمات الدولية، في إحدى الدول العربية، بعد جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة الميدانية".

وأضافت أنه "وبعد التعمق بالتحقيق معه، اعترف صراحة بتزوير هذه الهويات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليا، وعرضه على القضاء".