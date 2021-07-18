دوت الخليج -

تسجيل 137 خرقا لقوى العدوان بالحديدة

سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة، 137 خرقا خلال الـ24 الساعة الماضية. تسجيل 137 خرقا لقوى العدوان بالحديدةسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة، 137 خرقا خلال الـ24 الساعة الماضية. وأوضح مصدر بغرفة العمليات ان من بين الخروقات استحداث تحصينات في الجبلية والتحيتا ومحاولة تسلل في الفازة. وأشار إلى ان الخروقات شملت غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجاح والتحيتا وشارع الخمسين. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى رصد 22 خرقا بقصف مدفعي لعدد 88 قذيفة و93 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تسجيل 137 خرقا لقوى العدوان بالحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.