موعد صلاة عيد الاضحي 1442 في السعودية في جميع مدن المملكة بالدقيقة

موعد صلاة عيد الاضحي 1442 في السعودية، نجد عدد كبير بيحث بكثافة عن موعد أداء صلاة العيد الكبير في جميع مدن المملكة بالدقيقة، خاصة لمنع التزاحم أمام المساجد وكذلك الساحات المخصصة لأداء الصلوات، علما بأن ذلك الإجراء ياتي كواحد من ضمن أبرز إجراءات السلامة والوقاية العامة لمنع تفشي كورونا في المملكة العربية السعودية، ولذلك سوف نغطي معكم كافة المواقيت المعلنة رسميا لأداء الصلاة اليوم في جميع مدن المملكة، في الوقت نفسة نؤكد علي ضرورة إتباع إرشادات الوقاية الصحية والنظافة الشخصية التي تعلن عنها وزارة الصحة في المملكة، علما بأن المركز الفلكي السعودي أعلن رسميا إن يوم الإثنين هو وقفة عرفات، علي إن يكون يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الحج العظيم.

موعد صلاة عيد الاضحي 1442 في السعودية

مع بلوغ شمس يوم الثلاثاء الجاري نستقبل معكم أول أيام عيد الحج العظيم، ولذلك نستعرض معكم موعد صلاة عيد الاضحي 1442 في السعودية في جميع مدن المملكة، والتي قد تختلف بضع ثواني وأحيانا أخري تصل الي دقائق من مدينة الي أخري، ومن مكان الي آخر حسب موعد شروق الشمس في تلك المنطقة تحديدا، ومن ضمن أبرز إجراءات السلامة التي أعلنتها وزارة الصحة، تشديد الحرص علي المسافات بين الأفراد وذلك بترك مسافات الأمان والتي تصل حد المترين، كذلك تكرار غسل الأيدي بأستمرار كل 20 دقيقة بالماء والصابون، وكذلك اللتزام والحرص الشديد علي ارتداء الكمامة وعدم التخلي عنها طوال فترة أداء الصلاة.

مواقيت صلاة العيد 1442 في مدن المملكة

ونتيجة فرحة إستقبال العيد الكبير بعد إغلاق دام لمدة عام بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، نجد كثافة بحث عن موعد صلاة عيد الاضحي 1442 في السعودية في جميع المدن، خاصة بعد السماح بأداء الصلاة في المساجد والساحات العامة الواسعة، بشرط أساسي تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسوف نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني كافة المواقيت لرفع صلاة العيد الكبير، وذلك حسب موقع المدينة وشروق أشعة الشمس عليها