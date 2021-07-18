موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 2021 / 1442 وجدول أماكن إقامة صلاة العيد بالعنوان

موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 2021 / 1442 واحدة من أشهر مدن المملكة العربية السعودية، والتى تمتلئ بالمساجد والساحات المخصصة ضمن صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية، حتى يتمكن المصلين من أداء صلاة عيد الأضحي بسهولة دون مشكلة أو شعورهم بالخوف من فيروس كورونا حيث يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية من الوباء وأتم الاستعدادات قبل موعد صلاة عيد الأضحي 2021 / 1442 يضمن الآمان للجميع.

موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 2021 / 1442

حددت دار الإفتاء السعودية موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 2021 / 1442 في تمام الساعة 6:11 صباحً، حيث تتباين مواقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية بحوالي دقائق بين كل محافظة والآخري.

جدول أماكن إقامة صلاة العيد

أتاحت المملكة العربية إقامة صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية في المساجد والساحات الكبري، وحددت الشؤون الإسلامية أماكن إقامة صلاة عيد الأضحي في جدة 2021 من خلال الجدول الآتي:

اسم المسجد مكانه جامع الألباني الأجاويد جامع الإحسان الأجاويد جامع البر الأجاويد جامع الخلفاء الراشدين الأجاويد جامع الخليل الأجاويد جامع الرحمة الأجاويد جامع السرور الأجاويد جامع السلام الأجاويد جامع بن دعجم الأجاويد جامع مازن الخياط الأجاويد جامع الأجواد الأجواد جامع الذاكرين الأجواد جامع تميم بن أوس الداري الأجواد جامع سلمان الفارسي الأجواد جامع عبدالرحمن بن عوف الأجواد مسجد العنود الأجواد جامع بن حويس الأصالة جامع البر الأمواج جامع أبي بن كعب الأمير عبد المجيد جامع ابن باز الأمير عبد المجيد جامع التوبة الأمير عبد المجيد جامع القحطاني الأمير عبد المجيد جامع بن سلمان الأمير عبد المجيد جامع الأحمدي الأمير فواز الجنوبي جامع القرعاوي الأمير فواز الجنوبي مصلى العيد – دوار البلدية الأمير فواز الجنوبي جامع باجابر الأمير فواز الشمالي جامع علي بن أبي طالب الأمير فواز الشمالي جامع أبو بكر الصديق الأندلس جامع الملك سلمان الأندلس جامع الهدى الأندلس جامع ابن كثير البساتين جامع الأميرة هيا بنت تركي البساتين جامع الفردوس البساتين جامع خالد بن الوليد البساتين جامع عواد ليحيوي البشائر جامع العزيزية البغدادية الشرقية جامع حمد السليمان البغدادية الشرقية جامع رمضان البغدادية الشرقية جامع شرق البغدادية البغدادية الشرقية جامع أبو بكر الصديق البغدادية الغربية جامع الجفالي البغدادية الغربية جامع اليرموك البغدادية الغربية جامع الباشا البلد جامع الشاطئ البلد جامع الشافعي البلد جامع المشورة – الناغي البلد جامع المعمار البلد جامع بن محفوظ البلد جامع عكاش البلد مصلى البيعة البلد جامع إبراهيم سعد الغامدي البوادي جامع التوحيد البوادي جامع الفرقان البوادي جامع النور البوادي جامع جعفر الطيار البوادي جامع عمر بن عبد العزيز البوادي جامع نور الإيمان البوادي جامع الزاهد الثعالبة مصلى الثعالبة الثعالبة جامع الأمير بندر بن محمد الثغر جامع الأمير سلطان الثغر جامع الإمام مالك الثغر جامع النور الثغر جامع الإخلاص الجامعة جامع الخير الجامعة جامع الشورى الجامعة جامع الفائزين الجامعة جامع اليحيى الجامعة جامع بن لادن الجامعة جامع عمر بن عبد العزيز الجامعة مصلى العيد – السفران الجامعة مصلى المطيرى الجامعة جامع ابن ماجه الجوهرة جامع البشائر الجوهرة جامع ابن تيمية الحرازات جامع الإحسان الحرازات جامع الذاكرين 4 الحرازات جامع حذيفة بن اليمان الحرازات مصلى العيد – شرق الحرازات الحرازات جامع قرية مريخ الحفنة جامع البراء بن مالك الحمدانية جامع التعاون الحمدانية جامع التقوى الحمدانية جامع السنة الحمدانية جامع الفرقان الحمدانية جامع الوالدين الحمدانية جامع الوفاء الحمدانية جامع بندر بن حميد الحمدانية جامع سيد الشهداء الحمدانية جامع عبدالله السلمي الحمدانية جامع حسن العناني الحمراء جامع عبدالله باسلامة الحمراء جامع العمودي الخالدية جامع بدر الخالدية جامع الأنصار الخمرة جامع الأبرار الربوة جامع البدر الربوة جامع التركي الربوة جامع الشربتلي الربوة جامع الفرقان الربوة جامع المتقين الربوة جامع الوالدين الربوة جامع بلال بن رباح الربوة جامع عثمان بن عفان الربوة جامع عليثة الحربي الربوة جامع أبو حنيفة الرحاب جامع أكادمية النادي الأهلي الرحاب جامع الخليوي الرحاب جامع السديس الرحاب جامع السوادي الرحاب جامع الشكر الرحاب جامع الميرابي الرحاب جامع الميرة الرحاب جامع النور الرحاب جامع سعد بن معاذ الرحاب جامع فتيحي الرحاب جامع البراء بن مالك الرغامة جامع التوحيد الرغامة جامع الزهراء الرغامة جامع السعدي الرغامة جامع الشيخ مسفر اليامي الرغامة جامع الصالحين الرغامة جامع الصبحي الرغامة جامع العروة الوثقى الرغامة جامع المساعد الرغامة جامع سارة الدوة الرغامة جامع سالم بن عفيف الرغامة جامع ضيف الله الرفاعي الرغامة جامع عويض مزنان المطيري الرغامة مصلى العيد – حي الرغامة الرغامة جامع أبو عبيدة بن الجراح الروابي جامع ابن القيم الروابي جامع التضامن الإسلامي الروابي جامع التوحيد الروابي جامع السعداء الروابي جامع السيدة خديجة الروابي جامع النور الروابي جامع حمزة بن عبدالمطلب الروابي جامع أحمد بن حنبل الروضة جامع الأمير سعود بن سعد الروضة جامع الأمير محمد بن عبدالعزيز الروضة جامع الإخلاص الروضة جامع التقوى الروضة جامع عمار بن ياسر الروضة جامع الإحسان الرويس جامع البيان الرويس جامع الرشاد الرويس جامع السبيعي الرويس جامع الملك عبدالعزيز الرويس جامع عمرو بن العاص الرويس مصلى العيد – حي الرويس الرويس جامع الخير الرياض جامع الخيرات الرياض جامع الأميرة فهدة الريان جامع الثريا الريان جامع الزهراء الريان جامع الساهر الريان جامع العابدين الريان جامع القدوة الصالحة الريان جامع عبدالرحمن الحناكي الريان جامع معاوية بن أبي سفيان الريان جامع عمر بن صديق عطار الزمرد جامع أبو داوود الزهراء جامع التقى الزهراء جامع الصبر الزهراء جامع الغزاوي الزهراء جامع أبي أيوب الأنصاري السامر جامع أبي ذر الغفاري السامر جامع أم أيمن السامر جامع أويس القرني السامر جامع البغدادي السامر جامع التوفيق السامر جامع الخير السامر جامع الصابرين السامر جامع يوسف الغامدي السامر جامع بحلس السبيل جامع بن محفوظ السبيل مصلى العيد – السرور السرور جامع التقوى السلامة جامع الحديقة السلامة جامع الزهراء السلامة جامع السماحة السلامة جامع الشعيبي السلامة جامع النور السلامة جامع عمر بن عبدالعزيز السلامة جامع معاذ بن جبل السلامة جامع نور الرحمن السلامة جامع التسامح السليمانية جامع الفرقان السليمانية جامع رياض الصالحين السليمانية جامع الرضا السنابل جامع السنابل السنابل جامع عبدالرحمن بن عوف السنابل جامع الأمير نايف بن عبدالعزيز الشاطئ جامع الإحسان الشاطئ جامع الحسن الشاطئ جامع الخليفة الشاطئ جامع الخير الشاطئ جامع الدحلان الشاطئ جامع الشاطئ الشاطئ جامع الطيب الشاطئ جامع الملك سلمان الشاطئ جامع فقيه الشاطئ جامع الوالدين الشراع جامع سابق بالخيرات الشراع جامع سميرة كركدي الشراع جامع أبو بكر الصديق الشرفية جامع الملك سعود الشرفية جامع الملك فهد الشرفية جامع محمد صالح أبو زنادة الشرفية جامع القريقري الصالحية جامع خالد بن الوليد الصالحية جامع عمر باصبرين الصالحية جامع الملك عبد العزيز الصحيفة جامع برحة سنبل الصحيفة جامع أبوعبيدة الصفا جامع أم الخير الصفا جامع أم القرى الصفا جامع أنس بن مالك الصفا جامع أويس القرني الصفا جامع البيان الصفا جامع التوابين الصفا جامع التوحيد الصفا جامع الثنيان الصفا جامع الخليل الصفا جامع الخيرات الصفا جامع الرحمن الصفا جامع الرضا الصفا جامع الصفا الصفا جامع الطفيل بن عمرو الصفا جامع العمري الصفا جامع الفاروق الصفا جامع بالبيد الصفا جامع بن حمد الصفا جامع بني هاشم الصفا جامع حسان بن ثابت الصفا جامع ذات الصواري الصفا جامع سعد بن معاذ الصفا جامع عمر بن الخطاب الصفا جامع السديس الصواري جامع الإحسان العدل جامع العدل العدل جامع الأمين العزيزية جامع الإحسان العزيزية جامع التعاون العزيزية جامع التوفيق العزيزية جامع الرضوان العزيزية جامع الغبيشي العزيزية جامع المضاوي العزيزية جامع الملك عبدالله العزيزية جامع عمر بن الخطاب العزيزية جامع أحمد بن حنبل الفاروق جامع سعيد بن عامر الفروسية مصلى العيد – العبور الفضل مصلى الغاز الفضل جامع الفضيلة الفضيلة جامع السرور الفلاح جامع الصاعدي الفلاح جامع الفلاح الفلاح جامع الوالدين الفلاح جامع ضاوي الدهاسي الفلاح جامع عبدالله الشريف الفلاح جامع عمر بن الخطاب الفلاح جامع أبي ذر الغفاري الفيحاء جامع أم عبدالرحمن الفيحاء جامع الحمودي الفيحاء جامع الرضوان الفيحاء جامع الفاروق الفيحاء جامع المودة الفيحاء مصلى الفيحاء الفيحاء جامع أسيد بن الحضير الفيصلية جامع أمهات المؤمنين الفيصلية جامع الخلفاء الراشدين الفيصلية جامع الفلاح الفيصلية جامع القدس الفيصلية جامع الهادي الفيصلية جامع عبدالله بن عبيد الفيصلية جامع غازي حسوبة الفيصلية مصلى العيد – دوار الدراجة الفيصلية مصلي بجوار جامع جعفر الطيار الفيصلية جامع الأبرار القرينية جامع البر والتقوى القرينية مصلى العيد – حي القرينية القرينية مصلى العيد – القوزين القوزين جامع التوبة الكندرة جامع الراجحي الكندرة جامع الشلهوب الكندرة جامع بابيضان الكندرة جامع جهينة الكندرة جامع عبدالله بن المبارك الكندرة جامع عبدالله بن عباس الكندرة جامع الشيخ نافع بن رزان الكوثر جامع عقبة بن نافع الكوثر جامع اللؤلؤة اللؤلؤ مصلى العيد – حي المحاميد المحاميد جامع أبي بكر الصديق المحمدية جامع الدعوة المحمدية جامع بن حمد المحمدية جامع البخاري المرجان جامع البراء بن عازب المرجان جامع الغمامة المرجان جامع الملك فهد بن عبدالعزيز المرجان جامع عباد الرحمن المرجان جامع الجماعة المرسلات جامع الحذيفات المرسلات مصلى مسجد خالد بن الوليد المرسلات جامع أم المؤمنين عائشة المروة جامع الأوابين المروة جامع البسامي المروة جامع التقوى المروة جامع الحرمين المروة جامع الرحمة المروة جامع الشريف المروة جامع الصحابة المروة جامع العابدين المروة جامع القدس المروة جامع الهدى المروة جامع جبل الرحمة المروة جامع زيد الخير المروة جامع سيد الشهداء المروة جامع صلاح الدين المروة جامع عبدالله الرامي المروة جامع معلا السهلي المروة جامع نور الصالحين المروة جامع البنيان المنار جامع الصاعدي المنار جامع المنار المنار جامع الندوة المنار جامع الدعوة المنتزهات جامع محمد بن عبدالوهاب المنتزهات مصلى العيد – كيلو 11 المنتزهات مصلى العيدين الجنوبي المنتزهات مصلى العيدين الشمالي المنتزهات جامع الأمير منصور النزلة الشرقية جامع الأميرة حصة السديري النزلة الشرقية جامع الكوثر النزلة الشرقية جامع الظهران النزلة اليمانية جامع الملك سعود النزلة اليمانية مصلي كيلو 2 النزلة اليمانية جامع الأمير نايف النزهة جامع الإحسان النزهة جامع الإيمان النزهة جامع طه ياسين النزهة جامع التقوى النسيم جامع السيدة رقية النسيم جامع الفرقان النسيم جامع النور النسيم جامع اليحيى النسيم جامع خديجة بغلف النسيم جامع الإمام الذهبي النعيم جامع البصيرة النعيم جامع الرحمة النعيم جامع الرحمن النعيم جامع الرضا النعيم جامع العمودي النعيم جامع الغيث النعيم جامع الفضيلة النعيم جامع النقاء النعيم جامع طيبة النعيم جامع عائشة كعكي النعيم جامع عبدالله رجب النعيم جامع ابن تيمية النهضة جامع العباس بن عبدالمطلب النهضة جامع المفلحون النهضة جامع محمد بن عبدالوهاب النهضة جامع الهدى الهدى جامع العماري الهنداوية جامع اللامي الهنداوية جامع بابدر الهنداوية جامع باريان الهنداوية جامع الزبيدي الواحة جامع العين الواحة جامع بلال بن رباح الواحة جامع الهباش الورود جامع الورود الورود جامع بن يماني الورود 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طريقة أداء صلاة العيد في البيت

صلاة العيد من السنن المؤكدة ويمكن إقامتها في البيت مثل المسجد تمامًا على أن تكون ركعتين الأولي 7 تكبيرات باستثناء تكبيرة الإحرام، والثانية 5 تكبيرات باسثناء تكبيرة الانتقال واستكمال الركعتين كما ماهو معتاد.