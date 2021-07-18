خطوات فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين لكل الجنسيات في 5 دقائق، حيث يساعدك الحساب في متابعة مدخراتك، بالإضافة إلي توافق التعامل مع الراجحي مع الشريعة الإسلامية، حيث يتميز مصرف الراجحي بالعديد من المزايا الناتجة من الخدمات المختلفة، فقد تجد ان مصرف الراجحي يقدم تمويلات كثيرة مثل التمويلات الشخصية والعقارية وغيره، في هذا التقرير نوضح لكم طريقة فتح حساب في وقت بسيط جدا.

يتطلب من العميل الراغب في فتح حساب بنكي والاستفادة من مزايا الراجحي أن يقوم باتباع الخطوات البسيطة التالية:



التوجه إلي موقع بنك الراجحي .

. النقر علي الصفحة الرئيسية.

تسجيل البيانات المطلوبة والتي تحتوي علي ( الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني) بالإضافة إلي العنوان الحالي وغيرها من التعليمات.

يجب أن يكون رقم الهاتف الذي تم كتابته في البيانات يكون مسجل باسم الشخص وموثق.

يجب أن يكون العميل مشترك في خدمة ابشر لتوثيق البيانات.

سيتم إرسال رسالة إلي بريدك الإلكتروني تتضمن جميع بيانات في مصرف الراجحي.

يتمكن الشخص من متابعة حسابه في مصرف الراجحي إلكترونيا من خلال الموقع أو من خلال تطبيق مصرف الراجحي.

الدخول إلى رابط الراجحي موبايل .



. النقر علي فتح حساب.

الموافقة علي الشروط والأحكام.

اختيار الجنسية.

تحديد نوع الهوية.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

تسجيل رقم الجوال.

اختيار اللقب.

تسجيل البريد الإلكتروني.

تحديد اقصي مبلغ متوقع لعملية واحدة في الشهر.

تسجيل الدخل الشهري.

كتابة الرمز المرئي.

الضغط علي التالي.

تسجيل باقي البيانات المطلوبة.

حدد البنك ضمن أليات فتح حساب في الراجحي مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة والتي جاءت كالتالي:

يجب أن لا يكون المتقدم يشغل منصب سياسي في الدولة.

تمتلك رقم جوال باسمك من احد شركات المحمول في المملكة العربية السعودية.

تكون مشترك في خدمات ابشر.

لا يجب أن يقل عمر المتقدم عن خمسة عشر عام.

يكون لديك رقم هوية وطنية وتكون سارية.

يجب أن يكون لك عنوان سكن داخل المملكة.

تكون لديك جنسية سعودية.

وصلنا إلي نهاية شرح خطوات فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين لكل الجنسيات في 5 دقائق.