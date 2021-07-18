نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021 / 1442 بالمساجد النموذجية.. وآخر تصريحات وزارة الأوقاف في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021 / 1442 في مختلف المدن، حيث بدأت استعدادات استقبال عيد الأضحي 2021 بالتزيين في المساجد لاستقبال المصليين في أول أيام عيد الأضحي المبارك بثيابهم الجديد، وتشغيل تكبيرات عيد الأضحي بعد كل صلاة، وسط فرحة تعم بين المواطنين والمقيمين في الكويت، كما أصدرت وزارة الأوقاف الكويتية عددًا من القرارات مع انتظار موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021 / 1442 حتى يتلزم بها كافة المسئولين في المساجد، وبعد إقامة صلاة عيد الأضحي 2021 يكون أمام الجميع إجازة تصل لأكثر من أسبوع فيمكنهم الخروج والسفر للتنزه سواء داخل الكويت أو خارجها، خاصة أن إجازة عيد الأضحي 2021 مدفوعة الأجر وتكون فرصة مناسبة لقضاء عطلة في أي مكان سياحي، لاسيما أنها تأتى في موسم الصيف ويرغب الكثيرون السفر للأماكن السياحية التى فيها بحار لقضاء وقت ممتع مع أسرتهم.

موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021 / 1442

جاء موعد صلاة عيد الأضحي في الكويت 2021 /1442 وفق الشرع أى بعد سطوع الشمس بربع ساعة، فتكون في تمام الساعة 5.15 صباحًا مع إقامة صلاة عيد الأضحي في المساجد الكبري والساحات والمراكز الرياضية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المصلين من وباء فيروس كورونا على أن تتم مراسم الاحتفال بعيد الأضحي بأمان لجميع الحجاج.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021 مختلف المدن

حددت وزارة الأوقاف الكويتية مواعيد صلاة عيد الأضحي في الكويت 2021 /1442 بمختلف الدول على أن تكون من خلال الجدول التالي:

المدينة التوقيت

مدينة الكويت 5.16

الفروانية 5.17

حولي 5.16

الجهراء 5.18

الأحمدي 5.17

مبارك الكبير 5.16

آخر تصريحات وزارة الأوقاف الكويتية

أصدرت وزارة الأوقاف الكويتية عددًا من التصريحات مع اقتراب موعد عيد الأضحي 2021 وتفاصيل إقامة الصلاة على أن يتم مراعاة الآتي:

إقامة صلاة العيد في المساجد بالمناطق النموذجية والساحات والمراكز الرياضية.

السماح للنساء بحضور صلاة عيد الأضحي 2021.

مدة الخطبة والصلاة في عيد الأضحي 2021 تكون 15 دقيقة فقط.

الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي داخل ساحات الصلاة.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متاعينا موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021 / 1442 بالمساجد النموذجية.. وآخر تصريحات وزارة الأوقاف الكويتية.