نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى 2021 قطر || متى وقت صلاة العيد في الدوحة وكافة المدن القطرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في قطر ٢٠٢١ أعلنته وزارة الأوقاف. كما تم الإعلان عن الأماكن التي سيتم أداء الصلاة بها وفق الإجراءات الاحترازية. فبعد أن تم إعلان ميعاد اليوم الأول للعيد وهو الثلاثاء 20 من يوليو الموافق 10 ذي الحجة 1442. يرغب المسلمين القاطنين بقطر أن يتعرفوا علي وقت صلاة العيد في الدوحة وكافة المدن القطرية، لهذا سنرفق لكم في عجالة سريعة توقيت صلاة العيد الاضحى المبارك 1442 بقطر.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 قطر

تحددت الأماكن التي تستضيف الصلاة للعيد في قطر 2021 على سبيل الذكر لا الحصر: مصلى عيد معيذر الوكير، مسجد حمزة بن النعمان بالحويلة، مصلى عيد الخور جنوبًا، مسجد الإمام الشافعي بالريان الجديد، مصلى العيد بالخريب، مسجد الإمام بن كثير بالغرافة. كما علي الجانب الأخر تقام صلاة العيد فيما يزيد عن 900 جامع ومصلى في كل أنحاء دولة الكويت. حيث تم تزيين وتجهيز تلك الجوامع والمصليات.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى

يمكنكم أداء الصلاة حسب الشروط الموضوعة، ولأداءها بالمنزل يمكنكم اتباع الخطوات الآتية:

يتم أداء ركعتين مع إتمام شروطهما وأركانهما وسننهما.

التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً من غير تكبيرة الانتقال استحباباً.

يتم قراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق ندباً.

يتم قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر في الركعة الثانية استحباباً.

بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ندباً.

كما ذكرنا فإن أداء الصلاة يكون سلس بالخطوات السابقة، كما يجب معرفة أنها ممتدة حتي أذان صلاة الظهر، فمن تخلف عن الذهاب للصلاة، يمكنه أداءها بمفرده، وتعرفنا معكم علي كيفية أداء الصلاة، كما أرفقنا إليكم أمثلة علي أماكن الصلاة بعد وقت صلاة العيد في قطر كاملة.

وقت صلاة العيد الدوحة قطر 1442

سيكون توقيت صلاة عيد الاضحى 2021 في الدوحة وكافة المدن بتمام الخامسة وعشرة دقائق صباحاً. حيث أن الجميع في قطر ينتظر المشاركة في الصلاة وتكبيرات العيد وسماع خطبة الصلاة، يشارك الجميع في هذا الحدث الهام والذي يحدث مرتين في السنة، حيث تعلو الفرحة والسعادة وجوه الجميع