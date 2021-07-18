فيديو.. جونسون يوجه رسالة للبريطانيين بعد خضوعه للعزل الذاتى

وقال جونسون الذى أعلن خضوعه للعزل الذاتى فى وقت سابق من اليوم الأحد فى تسجيل مصور: "من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، توخوا الحذر!".
وتابع: "تقدموا غدا إلى الخطوة التالية مع التحلى بالحكمة والاحترام اللازمين لغيركم، وللمخاطر التى لا يزال المرض يمثلها".
وتابع: "قبل كل شيء، من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، عندما يطلب منكم الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورنا.. من فضلكم، أقدموا على ذلك".
وتزامن ذلك مع إعراب عدد من خبراء الطب والفيروسات عن تحفظهم على إلغاء إجراءات الحجر فى خطوة سابقة لأوانها مع زيادة الإصابات بشكل ملفت، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأظهرت بيانات حكومية بريطانية الأحد تسجيل 48.161 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" و25 وفاة بين مرضى ثبتت إصابتهم قبل 28 يوما.
وأشارت البيانات إلى أن "الرقمين أقل بشكل طفيف عن أمس السبت، إذ تم تسجيل 54.674 إصابة و41 وفاة".
وبلغ إجمالى الإصابات فى بريطانيا أكثر من 5 ملايين و281 ألفا، والوفيات 182.593 حالة، حيث تحتل المرتبة الأولى فى حصيلة وفيات كورونا على مستوى أوروبا.
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