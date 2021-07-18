السودان: تصاعد الإصابات بكورونا فى الخرطوم والبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وقال النجيب -فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد- إن الوزارة طالبت ولاية الخرطوم بمزيد من الإجراءات الاحترازية، داعيا المواطنين إلى توخى المزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالاشتراطات الصحية لمجابهة الوباء.

وأشار إلى التراخى الذى حدث من المواطنين إبان الموجة الثانية لفيروس كورونا، الأمر الذى أدى إلى وفاة أعداد كبيرة من المواطنين، لافتا إلى أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية بصدد فرض الإجراءات الصحية بالقانون خلال فترة عيد الأضحى المبارك فى منطقتى كافورى وشرق الخرطوم، اللتين شهدتا تصاعدا فى الإصابات.

ونفى النجيب دخول السلالة الهندية لفيروس كورونا لمدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، مؤكدا أن السلطات لم تجد ما يثبت ذلك صحيا.

من جهة أخرى، كشف النجيب عن تفشى حالات لفيروس الكبد الوبائى بولاية القضارف (شرق السودان) وسط معسكرات اللاجئين، لافتا إلى أن الوزارة أرسلت فرقا ومعينات طبية لاحتواء الموقف.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الحافظ مدير إدارة الأوبئة العامة بوزارة الصحة السودانية، وجود حالات إصابة إيجابية كامنة بفيروس كورونا وسط المجتمع، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع لمكافحة كورونا، حيث إن وزارة الصحة وحدها لن تتمكن من مكافحة الوباء.