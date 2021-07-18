جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة فى مدينة البصرة بحنوب العراق اليوم الأحد.



جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة فى مدينة البصرة بحنوب العراق اليوم الأحد. وكان التلفزيون الإيرانى الرسمى قد ذكر، فى وقت سابق من اليوم، أن زلزالا بلغت شدته 5.7 درجة ضرب إقليم فارس فى جنوب إيران.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة فى البصرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.