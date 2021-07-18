هاميلتون يحسم لقب "بريطانيا الكبرى"

حقق حامل اللقب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، الأحد، فوزاً مثيراً على أرضه وأمام جماهيره على حلبة سيلفرستون التي استضافت الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا -1، بعدما نجا من حادث جمعه مع سائق ريد بول ماكس فيرستابن في اللفة الأولى، حصل على إثره على عقوبة 10 ثوانٍ.

الفوز هو الثاني تواليا لـ"سير" هاميلتون في جائزة بلاده، رافعاً عدد انتصاراته على الحلبة الإنجليزية إلى ثمانية في رقم قياسي، والـ 99 في مسيرة بطل العالم سبع مرات الساعي لفك ارتباطه مع أسطورة الفئة الأولى الألماني ميكايل شوماخر.

وحلّ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثانياً، فيما أكمل الفنلندي فالتيري بوتاس هيمنة مرسيدس بصعوده إلى آخر عتبة على منصة التتويج.

في ما يأتي ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة لهذا الموسم والتي أقيمت في سيلفرستون:

ترتيب السائقين: