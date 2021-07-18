تمويل مرابحة بنك الرياض.. طريقة التقديم والشروط

تمويل مرابحة بنك الرياض مبني على أن يقوم المصرف بشراء الأسهم المطلوبة نيابة عن المستفيد وبعدها يكون الخيار للعميل بأن يتم بيعها وتحويل النقد إلى حساب الشخص، أو تحويل الأسهم للمحفظة الاستثمارية ، كما يوفر البنك عدة تمويلات أخرى مثل قرض التأجيري للسيارات والتمويل العقاري، ووفر بنك الرياض المزيد حول التمويل، ويمكن الاطلاع على هذه المعلومات عبر الاتصال على “8001242020”.

شروط تمويل مرابحة بنك الرياض

للحصول على التمويل يجب التعرف على الشروط العامة للتمويل وبإمكانك اختيار البرنامج المناسب لك بحسب الشروط والأحكام وتأتي الشروط الخاصة بـ تمويل المرابحة الشخصي على النحو التالي:

أولا التمويل مقدم للمتقاعدين والمتدربين في القطاع العسكري والشركات الكبرى يجب ملء نموذج تقديم الطلب يلزم أن يتم توفير جميع المستندات لا يشترط هذا التمويل أن يكون الشخص سعودي الجنسية فهو مقدم للسعوديين والمقيمين.

يجب تعبئة النموذج المطلوب لـ قرض المرابحة

إحضار شهادة تعريف بتفاصيل الراتب من قبل جهة العمل الذي تعمل بها

خطاب تحويل معاش من جهة العمل

من جهة العمل إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو بطاقة إثبات الهوية للمقيم سارية المفعول.

أولا الدخول إلى مصرف الرياض الضغط على تمويل للأفراد الآن يجب اختيار المرابحة اضغط على تقدم بطلبك الآن وسيظهر أمامك النموذج سيتم التواصل معك عند ملئه ضع رقم الهوية الوطنية أو الإقامة والجنسية والاسم والعائلة والتقويم إذا كنت مقيم ضع ميلادي وإذا كنت مواطن ضع هجري وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والراتب الشهري والالتزامات الشهرية بالريال السعودي وحدد إذا كنت تريد تحويل الراتب إلى البنك أو لا تريد والمدينة التي تقطن بها والمنطقة وقطاع العمل وفترة التمويل بالشهور بعد وضع جميع البيانات اضغط على أنا لست برنامج روبوت وثم اضغط على إرسال سيتم التواصل معك من أجل أن تستطيع معرفة ما هي المستندات اللازمة لتقديمها وإذا كان هناك مستندات إضافية وبعد التواصل مع بنك توجه إلى أقرب فرع وقدم النموذج مع جميع المرفقات للموظف من أجل إتمام عملية الحصول على تمويل.

المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على تمويل مرابحة من بنك الرياضآلية تقديم طلب للمرابحة الشخصي