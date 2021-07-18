وقت صلاة عيد الاضحى 1442 المنامة .. موعد صلاة العيد في البحرين بكافة المدن

موعد صلاة عيد الاضحى ٢٠٢١ في البحرين نتعرف عليكم معه. فقد تم تحديد رؤية هلال ذي الحجة. وأن يوم وقفة عرفة سيكون الإثنين 19 من يوليو الموافق 9 ذو الحجة. وكثيراً من المسلمين يرغبون في التعرف علي وقت صلاة العيد المنامة بالبحرين وكافة المدن البحرينية. لهذا سنرفقها لكم الآن بالتوقيت الرسمي الذي تم إعلانه. كما يمكنكم الحصول علي التكبيرات للعيد من أجل ترديدها مع بداية أيام التشريق. وكما تعرفنا علي موعد صلاة العيد في السعودية نتعرف للبحرين الآن.

موعد صلاة عيد الاضحى البحرين 2021

نتعرف معكم علي توقيت صلاة العيد الأضحى في البحرين 1442. لكن أولاً نرفق لكم تكبيرات عيد الاضحي كالآتي. “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

أعلنت الإدارة العامة للأوقاف السنية بدولة البحرين أن يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك ، ويأتي توقيت صلاة عيد الأضحى في البحرين 2021 في تمام الساعة 5:17 صباحًا ، بعد ارتفاع الشمس قدر رحم.

مدينة المنامة: 5:17 صباحاً.

مدينة سترة: 5:17 صباحاً.

المحرق: 5:17 صباحاً.

مدينة حمد: 5:17 صباحاً.

مدينة عيسي: 5:17 صباحاً.

جدحفص: 5:17 صباحاً.

دار كليب: 5:17 صباحاً.

الرفاع: 5:17 صباحاً.

كيفية أداء صلاة العيد الأضحى

يمكنكم أداء الصلاة حسب الشروط الموضوعة، ولأداءها بالمنزل يمكنكم اتباع الخطوات الآتية:

يتم أداء ركعتين مع إتمام شروطهما وأركانهما وسننهما.

التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً من غير تكبيرة الانتقال استحباباً.

يتم قراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق ندباً.

يتم قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر في الركعة الثانية استحباباً.

بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ندباً.

كما ذكرنا فإن أداء الصلاة يكون سلس بالخطوات السابقة، كما يجب معرفة أنها ممتدة حتي أذان صلاة الظهر، فمن تخلف عن الذهاب للصلاة، يمكنه أداءها بمفرده، وتعرفنا معكم علي كيفية أداء الصلاة، كما أرفقنا إليكم تكبيرات عيد الفطر بعد وقت صلاة العيد في البحرين كاملة.