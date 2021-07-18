نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاة عيد الاضحى الكويت متى .. موعد صلاة العيد في الكويت بكل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت 1442. أعلنته وزارة الأوقاف. كما أعلنت إقامة الصلاة بالمساجد المخصصة والنموذجية التي يتم أداء صلاة الجمعة بها. وقد أكدت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد مفتوحة أمام مشاركة الرجال والنساء، ليشارك الجميع في فرحة العيد، وأكدت أن مدة الخطبة والصلاة سوف تكون هذا العام 15 دقيقة. كما نحيطكم علماً أن أداءكم للصلاة ممتد حتي أذان الظهر، والآن سنتعرف علي وقت صلاة العيد الكويت متى.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 الكويت

تم إعلان أول يوم للعيد بتحري هلال شهر ذي الحجة. وأن الإثنين 19 يوليو. هو يوم وقفة عرفة المباركة، وأن بداية أيام التشريق سيكون الثلاثاء 20 من يوليو. ولرغبة الكثيرين في التعرف علي كيفية أداء الصلاة للعيد سنرفق لكم الآن كيفيتها. حيث أن صلاة العيد عبارة عن ركعتين يؤديهما المسلم ويشرع فيهما التكبير. ثم تتبع بخطبة لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال إِنَّ “النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ”. رواه البخاري ومسلم.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن “صلاة العيد ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يرفع فيهم يديه ويجعلهما حذو منكبيه، ويفعل المأمومون مثله”.

ثم يقرأ المصلي الفاتحة، وآيات من القرآن ويستحب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يقوم للركعة الثانية.

في الركعة الثانية يكبر المصلي 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يستحب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يجلس للتشهد ويسلم.

وقت صلاة العيد في الكويت

سمحت وزارة الأوقاف بأداء صلاة العيد في المساجد بالمناطق النموذجية، وأيضًا في الساحات والمراكز الرياضية بحولي والجهراء والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير والعاصمة، هذا وسوف تتزين المساجد لاستقبال المصلين، كما سيكون المصلون في أفضل ثيابهم، والفرحة والابتسامة تعلو وجوه الجميع، ونرفق لكم توقيت صلاة عيد الاضحى 1442 الكويت كالآتي: