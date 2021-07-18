ميركل تتعهد بتقديم مساعدة مالية سريعة لمتضرري فيضانات ألمانيا 

وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بمساعدات مالية سريعة بعد زيارتها لواحدة من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات القياسية التي أودت بحياة 157 شخصا على الأقل خلال الأيام الماضية.

وقالت ميركل لسكان بلدة أديناو الصغيرة في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية "نحن بجانبك"، ووصفت الوضع هناك بأنه "مرعب". وأضافت أن الحكومة ستطلق برنامج إغاثة قصير المدى يوم الأربعاء.

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