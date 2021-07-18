بريطانيا تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا اليومية 

أظهرت بيانات حكومية بريطانية الأحد تسجيل 48161 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" و25 وفاة بين مرضى ثبتت إصابتهم قبل 28 يوما.

بريطانيا تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا اليوميةبريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 6 أشهر

وأشارت البيانات إلى أن "الرقمين أقل بشكل طفيف عن أمس السبت، إذ تم تسجيل 54674 إصابة و41 وفاة".

وبلغ إجمالي الإصابات في بريطانيا أكثر من 5 ملايين و281 ألفا، والوفيات 182593 حالة، حيث تحتل المرتبة الأولى في حصيلة وفيات كورونا على مستوى أوروبا.