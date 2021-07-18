الصحف العالمية تتغنى بالأهلي والزمالك يسحب التهنئة

تغنت الصحف العالمية بالإنجاز التاريخي للأهلي المصري، الذي حقق فوزا "مدويا" في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت، ووجه تشلسي الإنجليزي بطل أوروبا رسالة خاصة "للمارد الأحمر"، بينما سحب الزمالك تهنئته.

وتُوج الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية تواليا، بفوزه على كايزر تشيفس من جنوب إفريقيا 3-صفر في المباراة النهائية في الدار البيضاء.

وسجل أهداف الأهلي محمد شريف (53) ومحمد مجدي "أفشه" (64) وعمرو السولية (74).

الصحف تتغنى بالأهلي

وكتب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني: "الأهلي المصري يحقق دوري أبطال أفريقيا ويمدد رقمه القياسي باللقب العاشر".

ومثله ركز موقع "بي بي سي" البريطاني على "الرقم القياسي للأهلي"، واضعا نتيجة "3-0" في العنوان، ومشيرا إلى الرقم القياسي و"التاج الأفريقي".

أما مجلة "فور فور تو" الشهيرة، فركزت على مدرب الأهلي بيتسو موسيماني، حيث كتبت: "أهلي بيتسو يتفوق على التشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وكتب موقع "جول" العالمي: "الأهلي يحطم تشيفز ويخطف لقب دوري أبطال أفريقيا".

وركزت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة على اللقب "العاشر" للأهلي: "العاشرة تصل للأهلي.. أغمر كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

أما موقع "موندو ديبورتيفو" الإسباني، فكتب: "3-0.. الأهلي ملكا لأفريقيا من جديد".

تشلسي بانتظار الأهلي

أما تشلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، فهنأ الأهلي على الإنجاز، متطلعا لمشاركتهما معا في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب حساب تشلسي الرسمي: "أفريقيا تتزين باللون الأحمر، مثلما تزينت أوروبا بالأزرق. تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية".

كما هنأت أندية عديدة النادي الأهلي على الإنجاز، من بينها مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس وروما الإيطاليين.

كما هنأ موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأهلي بالإنجاز، مشيرا إلى أن الفيفا "تتوق للترحيب بالأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".

الزمالك يسحب التهنئة

أما غريم الأهلي الأول، نادي الزمالك المصري، فنشر بيانا يقدم فيه التهنئة للأهلي بعد الفوز باللقب الأفريقي.

ولكن بغرابة تامة، سحب الزمالك التهنئة من على حساباته، ونشر بيانا يؤكد فيه سحب التهنئة، بسبب عدم مهنية بعض الصفحات التابعة للأهلي في التعامل مع خبر التهنئة.