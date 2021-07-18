إصابة رجل أمن بمداهمة لمطلوب في الشوبك

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية داهمت مساء اليوم مطلوباً بحقه 12 طلباً في منطقة الشوبك حيث قام ذلك المطلوب باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة مما ادى الى اصابة احد افراد القوة وأُسعف للمستشفى وهو قيد العلاج وبوشرت التحقيقات.

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