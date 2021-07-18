رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك بأجمل كلمات (عبارات – بوستات – مقولات – صور)

يهتم المسلمين جميعهم بتهنئة عيد الاضحى المبارك حيث يتبادلونها مع الأهل والأصحاب والجيران والمقربين، وعيد الأضحى هو أكبر أعياد المسلمين، وقد منَّ الله عليهم بعيدين في كل عام هما الفطر والأضحى، وتأتي قدسية الأضحى من ارتباطه بركن أساسي من أركان الإسلام وهو الحج الذي يمثل خامس الأركان، ولاقتراب موعد العيد سنقدم في هذا الموضوع عبارات للتهنئة وأقوال عن العيد لترسلها إلى الأحبة تعايدهم بهذه المناسبة الإسلامية الجليلة مع تمنياتنا بعيد سعيد للجميع.

تهنئة عيد الاضحى المبارك

نحتاج في عيد الأضحى إلى الكثير من المباركات والتهاني لنرسلها إلى أحبائنا أو نلقيها عليهم عند التلاقي، وفيما يلي بعض عبارات التهنئة:

عيد سعيد مبارك مع أطيب التمنيات.

عيد رائع، حقق الله كل أمنياتك وآمالك.

تقبل الله كل الأضاحي. عيد أضحى مبارك لك، ولجميع أفراد أسرتك.

عيد مبارك.

بارك الله في حياتك، واستجاب دعائك وجميع أمنياتك. عيد مبارك.

لعل هذا العيد يجلب للجميع السلام، ويحقق الازدهار والسعادة، بارك الله عيدكم.

فتح الله لكم ابواب السعادة والازدهار. عيد مبارك لك ولأسرتك.

أتمنى لك ولعائلتك عيدًا سعيدًا للغاية. اللهم اقبل صلاتك، واغفر زلاتك.

عيداً سعيداً وآمناً للجميع.

أتمنى أن تملأ السعادة الإلهية بيوتنا وقلوبنا. أتمنى لكم جميعاً عيد مبارك.

أنعم الله عليك بركات لا تعد ولا تحصى لأنك تستحقها كلها.

ارسل لكم بكل حب تمنياتي الطيبة في هذا العيد. بورك عيدكم أخي العزيز.

دائمًا ما نتمنى في العيد أن يكون الله قد استجاب لدعواتنا وتقبل عباداتنا ليثيبنا عليها، ويغفر لنا خطايانا، وفيما يلي بعض أمنيات عيد الأضحى:

أتمنى أن يجلب هذا العيد السعادة لقلبك ولعائلتك. عيد مبارك.

وفقك الله تعالى في حياتك في الدنيا والآخرة. عيد مبارك.

تقبل الله عباداتك وأغدق عليك بركاته. استمتع بعيدك وانقل تحياتي لعائلتك.

اشعر بسحر العيد من حولك واعلم أن رحمة الله تغشاك دائما.

أتمنى أن يجزئ إيمانك وتفانيك للإسلام في هذا اليوم السعيد ببركات الله.

نرجو أن تدوم فرحة عيد الأضحى معك مدى حياتك. أتمنى أن تتحقق رغباتك كلها بحمد الله. عيد سعيد.

أدعو الله أن يستجيب لكل صلواتك، وأن يمنحك القوة لتحقيق طموحاتك.

أتمنى أن يجلب سحر هذا العيد المقدس سعادة غير محدودة في حياتك ويزينها بألوان السماء.

أتمنى لكم عيداً سعيداً مباركاً.

نتمنى أن تتنزل البركات على الجميع في هذا العيد، وإليكم بعض رسائل التهاني بالعيد الكبير:

خذ استراحة من الضغوط ولتحتفل بالعيد.

اغتنم اللحظة وكن سعيدا. عيدك سعيد.

أرجو أن يدخل هذا العيد على قلوبكم أفراحًا غير منتهية، وأن توفق لكل أمنياتك.

دع مناسبة العيد هذه تزين حياتك بألوان الجنة. أتمنى لك ولعائلتك عيداً رائعاً.

استمتعوا بالعيد واشكروا الله أن وهبنا يوم جميل كهذا. عيد مبارك لكم.

أتمنى أن يمنحك العيد كافة أسباب السعادة.

رسائل تهنئة عيد الأضحى

رسائل تهاني عيد الأضحى للعائلة

ليس أهم في عيد الأضحى من تهنئة الأهل والعائلة، ويمكن أن تستخدم أي من هذه العبارات لتهنئ أفراد عائلتك بهذه المناسبة: