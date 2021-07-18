فيديو.. روبوت ذكى لتعقيم المسجد الحرام وتوزيع ماء زمزم

جدة - نرمين السيد - سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، خلال حج هذا العام، العديد من الوسائل الحديثة لخدمة الزائرين، تحقيقا لرؤية التحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية.





ودعمت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، منظومة التعقيم فى المسجد الحرام، بتوفير روبوتات لتعقيم مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام.

وبحسب شبكة "سكاى نيوز"، تعمل المنظومة بنظام تحكم آلى مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات، مما "يحسن سلامة الجو الصحى البيئى وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئى".

وأوضح مدير إدارة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة، نايف الجحدلى، فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع "SLAM"، وعلى شهادات عالمية منها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية "CE".

وأضاف أن الروبوت "يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من 5 إلى 8 ساعات، من دون تدخل بشرى، مما يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه".

ويسع الجهاز (23.8) لتر، لحماية المعتمرين والمصلين من فايروس كورونا والقضاء على الأوبئة كافة، ويستهلك لترين كل ساعة للقضاء على ‏البكتيريا فى مساحة (600) متر مربع كل مرة.

ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم فى عملية التعقيم من 5 إلى 15 مايكرومتر، بزاوية كشف أمامية تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل كاميرا تحتوى على رادار عالى الجودة لرسم الخرائط.

وبيّن الجحدلى أنه تم دعم إدارة سقيا زمزم بالروبوت الذى يعمل على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشرى، "‏حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعى لخدمة بيت الله".

كما نوه إلى أنه بإمكان الروبوت توزيع 30 عبوة فى الجولة الواحدة، حيث تستغرق الجولة الواحدة أقل من 10 دقائق، ‏ويعمل لمدة 8 ساعات متواصلة.