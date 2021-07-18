معركة مأرب.. الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية

أفادت وكالة الأنباء اليمنية، يوم الأحد، بأن قوات من الجيش اليمني استعادت مناطق ومواقع استراتيجية جديدة جنوب غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري إن الجيش اليمني تمكّن من تحرير معظم المواقع غرب مديرية رحبة ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مارب والبيضاء.

وأضاف المصدر أن العشرات من مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح.

وحظي تقدم الجيش اليمني بدعم جوي من طيران التحالف العربي.

ويهاجم الحوثيون المدعومون من إيران منذ فبراير مدينة مأرب، ومع ذلك، لم يحرزوا تقدما وتكبدوا خسائر فادحة، وسط مقاومة شديدة من القوات الحكومية اليمنية.

وأطلقت ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على مدينة مأرب، وغالبا ما أصابت مناطق مدنية ومخيمات للنازحين.

وقتل أكثر من 120 مدنيا، من بينهم 15 طفلا، وأصيب أكثر من 220 في مأرب خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب الحكومة اليمنية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، قد قال هذا الشهر ردا على هجمات الحوثيين في مأرب، إن الولايات المتحدة "ضاقت ذرعا" بهجمات الحوثيين في اليمن، مضيفا أن الهجمات تزيد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأضاف برايس خلال إفادة صحفية: "ندين بشدة هجمات الحوثيين على الأحياء السكنية في مأرب، وقد ضقنا ذرعا بمواصلة هجماتهم التي تزيد الوضع الإنساني سوءا".