قائد الجيش اللبناني: يبدو أن الأمور آيلة للتصعيد.. والأمن "خط أحمر"

دوت الخليج :- قال قائد الجيش اللبناني جوزاف عون إن الوضع في بلاده "يزداد سوءا" وأن "الأمور آيلة إلى التصعيد"، وشدد على أن "الأمن خط أحمر".
وفي زيارة إلى منطقة البقاع تفقد خلالها عددا من الوحدات العسكرية، قال عون: "يبدو أن الوضع يزداد سوءا، والأمور آيلة إلى التصعيد لأننا أمام مصير سياسي واجتماعي مأزوم".
وأضاف أن مسؤولية المؤسسة العسكرية "كبيرة في هذه المرحلة، ومطلوب منا المحافظة على أمن الوطن واستقراره ومنع حصول الفوضى".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون أن معاناة الشعب اللبناني "تزداد على مختلف الصعد، في ظل تردي الوضع الاقتصادي".
وأضاف أمام عدد من أفراد الجيش أن ثمة "تحديات كثيرة" تنتظرهم، وقال إن قيادة الجيش تتابع أوضاعهم "عن قرب، ونسعى بكل جهودنا عبر التواصل مع الدول الصديقة والشقيقة، إلى طلب المساعدات وتوفيرها لكم".
ووصف عون ما تمر به البلاد بأنه "أزمة مرحلية وستمر"، وختم بالتشديد على أن "الجيش هو الرادع للفوضى".
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
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