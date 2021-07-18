القبض على المشتبه به بقتل أحد المواطنين في الشونة الجنوبية

دوت الخليج :- أُسعف مساء اليوم للمستشفى في منطقة الشونة الجنوبية شخص اثر تعرضه للاصابة بعيار ناري من قبل شخص آخر وما لبث ان فارق الحياة .

وبالتحقيق في الحادثة حُددت هوية المشتبه به باطلاق النار ومكان وجوده،حيث جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي وبوشر التحقيق معه.