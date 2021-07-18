دوت الخليج :- أُسعف مساء اليوم للمستشفى في منطقة الشونة الجنوبية شخص اثر تعرضه للاصابة بعيار ناري من قبل شخص آخر وما لبث ان فارق الحياة .
وبالتحقيق في الحادثة حُددت هوية المشتبه به باطلاق النار ومكان وجوده،حيث جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي وبوشر التحقيق معه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على المشتبه به بقتل أحد المواطنين في الشونة الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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