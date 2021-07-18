15 مفقودا على الأقل إثر غرق سفينة قبالة سواحل ليبيريا

فُقد أكثر من 15 شخصا، إثر غرق سفينة قبالة ساحل ليبيريا الجنوبي الشرقي، وفق ما أعلن خفر السواحل الذي أكد أن عمليات الإنقاذ جارية.

وقال مسؤولون إن السفينة بدأت تغرق ليل السبت/ الأحد، وعلى متنها 21 شخصا، حيث اعتبر أكثر من 15 منهم في عداد المفقودين.

وأكد مسؤول من خفر السواحل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبيرية مونروفيا أن خفر السواحل أنقذ عددا من الأشخاص ليلا، وهو يبحث الآن عن ناجين.

من جهته، صرح رئيس السلطات البحرية الليبيرية يوجين لين ناجبي للصحفيين بأن السفينة كانت قد وضعت في وقت سابق قيد الاحتجاز لأنها غير صالحة للإبحار.