إصابة 3 أشخاص فى اشتباك مسلح بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام"، فإن "مخيم عين الحلوة شهد فجر اليوم اشكالاً فى الشارع التحتانى تطور إلى اشتباك مسلح، استُخدمت فيه القنابل والأسلحة الرشاشة، وأصيب نتيجته ثلاثة أشخاص، وخلف أضراراً جسيمة بالممتلكات".
وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن اشكالاً فردياً وقع بالقرب من مسجد النور بين عنصر من "الأمن الوطنى الفلسطينى" وآخر من "حرس المسجد"، سرعان ما تطور إلى اشتباك مسلح مع "حرس المسجد"، حيث استُخدمت فيه الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، قبل أن تعمل القوى الفلسطينية على ضبط الأمور وتطويق الاشتباك وإعادة الهدوء.
كما أشارت الوكالة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ومنع تكراره.
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