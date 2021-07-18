وزير الطاقة السعودى: سننهى خفض إنتاج النفط فى سبتمبر 2022 إذا سمحت الظروف

جدة - نرمين السيد - وقال بن سلمان، سننهى خفض إنتاج النفط فى سبتمبر 2022 إذا سمحت الظروف، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكان تحالف أوبك+ قد أعلن تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

وبحسب بيان تحالف أوبك+ بلغ الالتزام باتفاقية الإنتاج بين الدول الأعضاء ما نسبته 113% خلال شهر يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.

كان اجتماع أوبك+ قد انطلق اليوم، بعد فشل المفاوضات السابقة التى جرت بداية يوليو.