جدة - نرمين السيد - قالت لجنة حقوق الإنسان العربية، اليوم الأحد، إن الإجراءات الإثيوبية تنتهك الحقوق المائية التاريخية للشعبين المصرى والسودانى، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وتتوالى ردود الفعل الدولية إزاء تعنت إثيوبيا فى عملية الملء الثانى لسد النهضة، إذ كان المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، بيتر ستانو، أعرب عن أسف الاتحاد بعد الخطوة الأحادية التى اتخذتها إثيوبيا بالملء الثانى للسد بدون اتفاق بين الأطراف المعنية. وشدد على ضرورة أن يكون تشغيل السد الإثيوبى بناء على اتفاق متبادل بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدا على أن الخطوات الأحادية لا تؤدى سوى لنتائج سلبية لا تسهم فى استقرار وأمن المنطقة، موضحًا أن التطورات الأخيرة التى قامت بها إثيوبيا والملء الثانى للسد هو مصدر قلق للاتحاد الأوروبى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة حقوق الإنسان العربية: الإجراءات الإثيوبية تنتهك حقوق مصر والسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.