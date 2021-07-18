جدة - نرمين السيد - وقال قائد شرطة منطقة جيم الفرعية تشارلز تشاتشا، إن 11 شخصا، بينهم أطفال، نجوا من إصابات خطيرة جراء الحريق الذى اندلع بصهريج النفط ويتلقون حاليا العلاج فى المستشفى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 13 شخصا إثر انفجار صهريج للنفط فى كينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.